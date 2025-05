Tipy na víkend: Noc kostelů! Mezi ploty, souboj gladiátorů i folklor na vsi

V Česku je v letošním 17. ročníku přihlášených okolo 1850 kostelů, kde je připraveno 7160 program. Společné tématem páteční Noci kostelů je Naděje. Kam zajít a co kde uvidíte, najdete ZDE Noc kostelů otevře brány církevních památek napříč republikou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Festival muzejních nocí potrvá celý měsíc, až do 14. června, a postupně se zapojí různá města npaříč republikou. Kam a kdy zajít najdete ZDE Muzejní noc v Ostravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Velký návrat

V sobotu se pražský Vypich promění v živou vzpomínku na návrat československých zahraničních vojáků do vlasti. Akce Velký návrat je vrcholem oslav 80. výročí osvobození a připomene jeden z nejvýraznějších okamžiků poválečné euforie – slavnostní průjezd Československé samostatné obrněné brigády Prahou dne 30. května 1945. Kolona vyjede ve 14 hodin z Vypichu, městem bude pokračovat přes ulici Milady Horákové, Hlávkův most, Seifertovu ulici, náměstí Míru, Karlovo náměstí a Jiráskův most zpět na začátek trasy.

Na Vypichu se zároveň v sobotu koná i Den dětí s integrovaným záchranným systémem. K vidění budou ukázky i technika záchranky, policistů i hasičů.