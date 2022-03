Na pražském Výstavišti v Holešovicích začne v sobotu Matějská pouť. Připravena je asi stovky atrakcí a stánků, což je méně než dřív. Novinkami je několik atrakcí z Nizozemska, mezi nimi třeba nový šedesátimetrový booster Apollo 13. Dokončuje se i obří kolo, kabinky budou nově uzavřené a vyhřívané. Cena za nejdražší atrakce se pohybuje okolo 130 Kč. Kvůli rekonstrukci areálu je netradičně vstup nově vstup z ulice Za Elektrárnou. Pouť potrvá do 18. dubna. Více čtěte ZDE

Každoroční březnová výstava orchideí je zpět. Ve sklenících Botanické zahrady v pražské Troje roste na na 2300 druhů těchto květin. Výstava vezme návštěvníky na cestu kolem světa, kde by orchideje nejspíš nečekali. Pokochat se krásou můžete do 20. března.

3. Pozorování jelenů

V jelením výběhu u Kvildy můžete až do konce března pozorovat jeleny. Zde jsou zvířata na lidi přivyklá a jejich pozorování není závislé na počasí. Návštěvnické středisko je v zimě otevřeno od 8.30 do 16 hodin. V oboře na Kvildě momentálně žije osm jelenů. Ve vedlejším výběhu pak nalezli domov dva rysové. Průchod jelením výběhem je možný pouze s průvodcem, a to v časech 10,12 a ve 14 hodin.