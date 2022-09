Tipy na víkend: Motýlí líhnutí, Dny NATO, bitva na Bílé hoře i svátky vína

Dny evropského dědictví potrvají do neděle. Národní zahájení se uskutečnilo již minulý víkend v Chebu, který letos slaví 700 let od první zmínky o něm. Po celé republice budou zpřístupněny i běžně nepřístupné památky a objekty. Více najdete ZDE Dny evropského dědictví letos zahajují v Chebu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Na počest královny Elišky Přemyslovny projde Nymburkem jedinečný Průvod králů. V průvodu se představí 20 českých králů, kteří vládli ve středověku nejen v českých zemích. Krále doprovodí manželky, důležití potomci, dvorní dámy, rytíři, hudebníci, tanečníci i šaškové. K vidění a osahání a ochutnání bude vše, co je spojeno se středověkem. Akce se koná od pátku do neděle v Parku pod hradbami.

Do Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku se v sobotu sjede dřevorubecká špička z Česka i zahraničí. Během mistrovství STIHL Timbersports se mezi sebou borci utkají v šesti disciplínách, během kterých budou muset přesekat či přeřezat v co nejkratším čase a podle pravidel připravené dřevěné bloky. Tři z disciplín jsou sekací a tři řezací, k dispozici tak budou mít závodníci nejen ostré sekery, ale i ruční a motorové pily.

14. Ztracený Saudkův komiks na výstavě

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze až do března příštího roku. Více čtěte ZDE