Tipy na víkend: Mezi ploty, jízda králů, živlé sochy i souboj gladiátorů

Až do 15. června se postupně napříč republikou protočí Festival muzejních nocí. Instituce nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů. Kam a kdy zajít najdete ZDE Festival muzejní noci. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Středověk na Hradčanech

Udatní rytíři království českého se utkají ve velkolepých turnajích a neúprosných soubojích. Nechte se vtáhnout do doby středověku. Zažijete rytířská klání, kata, dobovou hudbu, divadlo, středověké hry pro malé princezničky a pážata, tanečnice, dobové tržiště. To vše je připraveno na sobotu do parku Maxe van der Stoela na pražských Hradčanech.