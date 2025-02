Tipy na víkend: Matějská začíná! Na kole po sněhu, uzené ochutnáte na Veveří

Na pražském Výstavišti v Holešovicích se od soboty opět roztočí tradiční Matějská pouť. Letos nabídne stovku domácích i zahraničních atrakcí, cena za nejdražší bude 250 korun, podobně jako loni. Těšit se můžete například na horskou dráhu cyklon, která se na pouť vrátila po rekonstrukci po sedmi letech, dvě obří kola (28 m a 50 m), autodrom, centrifugu a další adrenalinové atrakce. Pouť potrvá do 21. dubna. Více čtěte ZDE

*Vysoký Chlumec - Do skanzenu se vrátí masopustní radovánky. Přímo mezi chalupami a stodolami projde za doprovodu živé hudby průvod masek, mezi kterými nebude chybět kobyla, Turek, kominík nebo třeba řezník. Tradiční pojetí masek i rozpustilých scének se blíží tomu, jak tuto oslavu nevázaného veselí prožívali naši předci v 19. století. Akce se koná v sobotu mezi 14. a 15. hodinou.

V sobotu se koná orientační (ne)závod Železnými horami Železný Kelt. Jde o závod s historickým podtextem a příběhem laděným do mýtického a mystického duchu. Připraveny jsou dvě trasy: 25 a 35 km, startuje se ze Země Keltů v Nasavrkách .

Voňavé uzené, klobásky, škvarky, zabijačkové pochoutky a další lahůdky připravené podle tradičních receptur bez chemických přísad. Hrad Veveří u Brna láká v sobotu a neděli na Slavnosti moravského uzeného a vína. Po oba dny je otevřeno od 9.30 do 16 hodin. V ceně vstupného je polévka, ochutnávka uzeného, kulturní a gastronomický program.

V areálu Trojského pivovaru v Praze je otevřena herní stanice Imaginární krajina Divadla bratří Formanů. Čekají tu loutky, herní prvky, interaktivní instalace, hybohledy i vyhřátá jurta s čajovnou. Hraje se tu, čte i tvoří. Připravená je tu i napínavá bojovka. Zavítat sem můžete do 15. dubna.

Když se sejde 28 řezbářů a vrhnou se na 240 tun ledu, vznikne z toho nadpozemská krása! K vidění je u Riegrových sadů v Praze 2 v parku Ice Magic. Kromě ledových soch jsou tu skluzavky i ledový bar. Zažít můžete atmosféru Antarktidy, posedět v legendárním kabrioletu, či se vyfotit s největší sochou v Česku – 20tunovým ledovým dinosaurem. Vrcholem je skluzavka na snowtubing, kde lze sáňkovat bez ohledu na sníh až do půlky března.

Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna.

Na konci roku 1952 začali zruční odborníci národního podniku Chronotechna v Novém Městě nad Metují podle francouzského strojku vyvíjet výrobu československých náramkových hodinek. Své nástroje odložili v létě 1954, kdy slavnostně mohli říct: „Prototyp hodinek Spartak je hotov!“ Tři roky poté rozjeli i jejich sériovou výrobu pod značkou Prim. Právě 70 let od jejich vzniku připomíná výstava v Národním technickém muzeu v Praze , která trvá do konce března. Více se dočtete ZDE I dnes jsou trendy a šik, mění design, ale pořád znamenají moderní i praktický doplněk, ne-li téměř šperk. Mechanické náramkové hodinky. Jejich tuzemské 70. výročí připomíná výstava. Autor: Blesk – idh

Unikátní výstava u příležitosti 120. výročí narození Jana Wericha připravil Dům kultury v Ostrově na Karlovarsku. Na Staré radnici je k vidění originálních 18 kostýmů z barrandovského studia z filmů, ve kterých Werich účinkoval. Uvidíte tak jeho oděv z pohádky Byl jednou jeden král, Císařův pekař, Baron Prášil, Pan Tau a Až přijde kocour. Výstava je tu k vidění do konce března.

Dinosauři se vrátili do Českých Budějovic.

Unikátní výstava robotických a statických modelů dinosaurů v životních velikostech se vrací na výstaviště do Českých Budějovic . K vidění bude několik obřích modelů druhohorních kolosů, například barosaura, stegosaura, tyranosaura rexe a mnohé další. Výstava potrvá do 2. března.

Pivovary a pivovárky jsou neodmyslitelnou součástí regionu severního Plzeňska. Nacházely se v sousedství velkých klášterů, poutních míst i zámeckých areálů, spoluvytvářely důležitá společenská centra obcí. Některé zanikly bez náhrady, jiné mají druhý život. Na objevnou cestu po stopách jejich historie zve výstava Dej Bůh štěstí!, kterou je možné navštívit v Pivovarském muzeu v Plzni až do října.

Do světa pohádkového Krtečka, dobrodružného Maxipsa Fíka, školáků Mach a Šebestové poetické Zahrady Jiřího Trnky a dalších známých ilustrátorů se ponoříte v Galerii Desítka ve Zlíně . Ta představuje tvorbu deseti významných českých ilustrátorů – od ikonických klasiků až po současné talenty. Otevřeno je do 23. března.

16. Historická Jawa

Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti představuje motocykly Jawa a ČZ ze soukromé sbírky Jakuba a Josefa Mikulcových. Tvoří ji téměř dvě desítky strojů z poválečného období, například Pérák, Pařez, Pionýr, Prase, Kozí dech, Kývačka, Babetta a další. Cenné na nich je, že všechny jsou v původním kompletním stavu nebo zrenovované do originálního stavu. Motocykly doplňují další exponáty – motor, nářadí, helmy, kožené bundy. Výstava nabídne také pohled do dílny sběratelů, zavítat sem můžete do 23. února.