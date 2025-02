Tipy na víkend: Maškary a fašanky! Dinosauři se loučí a Matějská frčí

1. Matějská pouť je tu! Na pražském Výstavišti v Holešovicích se opět točí tradiční Matějská pouť. Letos nabídne stovku domácích i zahraničních atrakcí, cena za nejdražší bude 250 korun, podobně jako loni. Těšit se můžete například na horskou dráhu cyklon, která se na pouť vrátila po rekonstrukci po sedmi letech, dvě obří kola (28 m a 50 m), autodrom, centrifugu a další adrenalinové atrakce. Pouť potrvá do 21. dubna. Více čtěte ZDE Matějská pouť v Praze Autor: profimedia.cz

2. Masopusty a fašanky *Praha - Tradiční masopustní průvod masek v kulisách Malé Strany a Hradčan se odehraje v sobotu. Průvodu s živou hudbou a maskami se každoročně účastní stovky lidí. Vychází z Loretánského náměstí a jde se přes Malou Stranu na Kampu, kde vyvrcholí veselicí. Sraz do průvodu před hostincem U Černého vola do 13 hodiny. *Praha – Karlínské náměstí se v sobotu od 14 hodin promění ve velké rejdiště masek. Nebudou chybět kapely, divadla, nejen masopustní pochoutky, karneval, průvod masek, aktivity pro děti a mnoho dalšího. *Praha - Třicátý ročník Žižkovského masopustu se uskuteční v sobotu a program bude probíhat hned na několika místech Prahy 3. Průvod bude odcházet v 15.45 z parku Radost. *Zadní Třebáň - Masopust, největší fašank v Poberouní, se bude konat celou sobotu od 9 hodin na návsi. Neděle pak bude patřit Dětskému karnevalu. *Milevsko - Milevský masopustní průvod má tradici od roku 1862. Každoročně se ho účastní několik set masek. Jde o ojedinělou tradici, která u nás nemá obdoby. Akce bude tradičně zahájena v 9 hodin jarmarkem. *Mělník - Tradiční masopustní průvod vyráží v sobotu ve 14 hodin z náměstí Míru. Připraven je i doprovodný program s trhem a zabijačkou. *Kouřim - Pestrobarevný průvod tradičních masek z Hlinecka doprovázený hudbou a tancem projde v neděli skanzenem třikrát za den. Mezi obchůzkami si dáte zabijačku, zapráskáte si bičem a poslechnete si, jak to o masopustu bývalo kdysi. *Holašovice – Masky v sobotu navštíví každé stavení a průvod bohatě pohostí dle domácích zvyků a obyčejů. Zatančit si můžete s medvědem, slamáky, sestřičkami, turky, řezníkem, kominíkem, farářem, Švejkem, žebrákem a dalšími maskami. Průvod skončí v místním pohostinství, kde symbolicky řezník usmrtí kobylu a společně masopust zapíjí. *Kadaň – Mírové náměstí se od 10 hodin bude v sobotu patřit masopustnímu reji. Celým dnem jako každý rok provází Švejk, ale také hudební kapely hrající k poslechu i tanci. *Cheb - Historickou částí města se vydá masopustní průvod od divadla ve 14 hodin a tam po obchůzce také skončí. Je tu připraven bohatý program. *Žamberk - Masopustní veselí vypukne v sobotu v 10 hodin na Masarykově náměstí u radnice. *Studnice – Další z obchůzek podle starodávných tradic chráněných UNESCO se odehraje v sobotu. Uvidíte skupinu hezkých, červených maškar – laufr, 4 turci a žena, dále skupina černých, škaredých maškar, kam se řadí kobyly, rasové, kominíci, slamění, židi a někdy medvěd s medvědářem. *Lednice - Fašank plný zábavy, dobrého jídla a pití a tradiční masopustní zábavy se koná v sobotu. *Hodonín – Už od sobotních 9 ráno budou u Domu kultury vonět zabijačkové dobroty, v pravé poledne se pak sejdou masky a vypukne to pravé celodenní veselí. *Strání - Ve Strání na Uherskohradišťsku je opět připraven Festival masopustních tradic. Začíná v pátek a potrvá až do 4. března. Za tu dobu se vystřídají všechny tradice, které jsou s fašankem spojené. Součástí festivalu nejsou pouze vystoupení folklorních souborů, fašankové obchůzky, ale také ukázky tradiční výroby skla v místních sklárnách, košt slivovice a mnoho dalšího. *Vsetín - Muzeum regionu Valašsko připravilo na neděli na vsetínském zámku Zámecký masopust. Nabídne mozaiku lidových zvyků, folklorních vystoupení, tradičních dobrot a zábavy. Masopust na pražském Žižkově. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Otužilecký rekord V sobotu se otužilci na jezeře Most pokusí o překonání světového rekordu v počtu lidí, kteří se najednou budou kopat ve studené vodě. Pokud chcete být u toho, vezměte plavky a dorazte také. Pravidla rekordu jako teplota vody a čas, který v ní strávíme, budou ještě upřesněna organizátory Guinnessovy knihy rekordů. Pokus o rekord v jezeře Most. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Dinosauři na jihu Unikátní výstava robotických a statických modelů dinosaurů v životních velikostech se vrací na výstaviště do Českých Budějovic. K vidění bude několik obřích modelů druhohorních kolosů, například barosaura, stegosaura, tyranosaura rexe a mnohé další. Výstava potrvá už jen do neděle. Dinosauři se vrátili do Českých Budějovic. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Zpátky v čase Pomocí nejmodernějších technologií vtělených do „stroje času“ můžete v nejnovější expozici obchodního domu Máj v Praze uspořádat cestu do minulosti. Je tu připraven interaktivní expozice Back in Time, která zachycuje historii Prahy od 9. století. Program Back in Time začíná legendou o Libuši, vede na dvůr Karla IV. ke vzniku Staroměstského orloje a Golemovi. Jeden ze sálů se věnuje událostem let 1945, 1968. Prohlídka končí v síni slávy s výběrem několika historických osobností. Nová zážitková expozice Back in Time v OD Máj. Autor: pořadatelé

6. Imaginární krajina V areálu Trojského pivovaru v Praze je otevřena herní stanice Imaginární krajina Divadla bratří Formanů. Čekají tu loutky, herní prvky, interaktivní instalace, hybohledy i vyhřátá jurta s čajovnou. Hraje se tu, čte i tvoří. Připravená je tu i napínavá bojovka. Zavítat sem můžete do 15. dubna. Imaginární krajina Divadla bratří Formanů v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. PRIMky slaví 70 Na konci roku 1952 začali zruční odborníci národního podniku Chronotechna v Novém Městě nad Metují podle francouzského strojku vyvíjet výrobu československých náramkových hodinek. Své nástroje odložili v létě 1954, kdy slavnostně mohli říct: „Prototyp hodinek Spartak je hotov!“ Tři roky poté rozjeli i jejich sériovou výrobu pod značkou Prim. Právě 70 let od jejich vzniku připomíná výstava v Národním technickém muzeu v Praze, která trvá do konce března. Více se dočtete ZDE I dnes jsou trendy a šik, mění design, ale pořád znamenají moderní i praktický doplněk, ne-li téměř šperk. Mechanické náramkové hodinky. Jejich tuzemské 70. výročí připomíná výstava. Autor: Blesk – idh

9. Ledový pravěk Nová výstava s názvem od Dinosaurů k automobilům aneb Ledové sochy je k od soboty k vidění v Depo moto art v Plzni. V „ledáriu“ zažijí návštěvníci pravý pravěk. Z prvohor se přenesou až do čtvrtohor. K vidění jsou dinosauři a mamuti v životní velikosti. Po prohlídce ledových soch budou moci pokračovat do muzea, kde pro změnu můžete obdivovat jedinečné staré automobily a motocykly. Ledové sochy v Depo moto art v Plzni. Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

10. Werichovy kostýmy Unikátní výstava u příležitosti 120. výročí narození Jana Wericha připravil Dům kultury v Ostrově na Karlovarsku. Na Staré radnici je k vidění originálních 18 kostýmů z barrandovského studia z filmů, ve kterých Werich účinkoval. Uvidíte tak jeho oděv z pohádky Byl jednou jeden král, Císařův pekař, Baron Prášil, Pan Tau a Až přijde kocour. Výstava je tu k vidění do konce března. Císařův pekař - pekařův císař Autor: ČSFD: Československý státní film

11. Pivovary na výstavě Pivovary a pivovárky jsou neodmyslitelnou součástí regionu severního Plzeňska. Nacházely se v sousedství velkých klášterů, poutních míst i zámeckých areálů, spoluvytvářely důležitá společenská centra obcí. Některé zanikly bez náhrady, jiné mají druhý život. Na objevnou cestu po stopách jejich historie zve výstava Dej Bůh štěstí!, kterou je možné navštívit v Pivovarském muzeu v Plzni až do října. Pivovarská výstava v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Největší ilustrátoři Do světa pohádkového Krtečka, dobrodružného Maxipsa Fíka, školáků Mach a Šebestové poetické Zahrady Jiřího Trnky a dalších známých ilustrátorů se ponoříte v Galerii Desítka ve Zlíně. Ta představuje tvorbu deseti významných českých ilustrátorů – od ikonických klasiků až po současné talenty. Otevřeno je do 23. března. Výstava ilustrátorů je k vidění ve Zlíně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Historická Jawa Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti představuje motocykly Jawa a ČZ ze soukromé sbírky Jakuba a Josefa Mikulcových. Tvoří ji téměř dvě desítky strojů z poválečného období, například Pérák, Pařez, Pionýr, Prase, Kozí dech, Kývačka, Babetta a další. Cenné na nich je, že všechny jsou v původním kompletním stavu nebo zrenovované do originálního stavu. Motocykly doplňují další exponáty – motor, nářadí, helmy, kožené bundy. Výstava nabídne také pohled do dílny sběratelů, zavítat sem můžete do 23. února. Výstava motocyklů značek Jawa a ČZ ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Autor: ČTK / Glück Dalibor

14. Královské klenoty se vrací Do brněnského Letohrádku Mitrovských se po 10 letech vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt – české korunovační klenoty. Nová verze výstavy ukazuje mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – Českých korunovačních klenotů. Představí i nejdůležitější panovníky od 14. do 19. století s typickými exponáty jejich doby. Součástí výstavy jsou také interaktivní a multimediální prvky nejen pro dětské návštěvníky. Výstava trvá do 8. května. Korunovační klenoty se vrací do Letohrádku Mitrovských v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Naše Zetky V brněnské Zbrojovce se mezi světovými válkami vyráběly také automobily. Technické muzeum Brno v nové výstavě Naše Zetky vystavilo 14 těchto vozů. Připomíná tak 100. výročí uvedení automobilu s názvem Disk na mezinárodní výstavě v Brně. Muzeum se může pyšnit téměř kompletní typovou řadou, kterou má ve svých sbírkách, včetně jednoho ze dvou existujících vozů Disk z roku 1924. Výstava potrvá do konce března. Výstava s názvem "Naše Zetky - 100 let prvního automobilu Československé Zbrojovky Brno v Technickém muzeu Brno. Autor: ČTK / Šálek Václav