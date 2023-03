Tipy na víkend: Kuk v Plzni i jízda přes louži na Špičáku!

Sdílej: Víkend 11. a 12. března bude chladný. Teploty se čekají jen kolem pěti stupňů a sněžit by mohlo i v nížinách. Přesto není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

1. Jízda přes louži V šumavském Ski areálu Špičák na Šumavě se pojede v sobotu velmi divácky oblíbená soutěž Jízda přes louži. Tu představuje 20 metrů dlouhý a zhruba 1,3 metru hluboký bazén. Tento bazén je zapotřebí překonat na lyžích, snowboardu, skibobu, skútru, surfu a vlastně na čemkoli nemotorovém. Přihlásit se může kdokoliv, start je v 15.30 hodin. Jízda přes louži na Špičáku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Festival KUK Hernu s bludištěm, kuličkodráhu, hravé tabule, hmatový koberec, nafukovací prolézačku, divadlo i hudbu pro děti od deseti měsíců do tří let nabízí do neděle festival KUK v Plzni v zóně DEPO 2015. Multižánrový projekt pražského studia Damúza nabízí originální zábavu pro děti do tří let. Festival KUK v Plzni. Autor: ČTK / Chaloupka Miroslav

3. U starokladrubáků V Kladrubech nad Labem jsou až do neděle připraveny komentované prohlídky hlavních stájí, císařského zámku a expozice historických kočárů, saní a postrojů. Ve Slatiňanech se můžete vydat na prohlídku hřebčína, která vás zavede jak do stájí s vraníky, tak i do kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů. Starokladrubští koně Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Veteráni v Arkádách Jízdní kola, motocykly, automobily. V obchodním centru Arkády Pankrác v Praze můžete do 26. března navštívit unikátní výstavu historických vozů slavné automobilky Škoda. Soukromý sběratel Ladislav Samohýl vybíral téměř ze 100 exponátů své rozsáhlé sbírky. K vidění jsou vozy staré více než sto let – například závoďák hraběte Kolowrata, ikonické modely Popular, Tudor, Rapid, Octavie či kabriolet Felicie a mnoho dalšího. Výstava veteránů v OC Arkády Pankrác v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Mistři renesance Na 40 skvostů z 12 světových galerií, mezi nimiž nechybí Mona Lisa nebo Michelangelova socha Davida, je k vidění v Galerii Mánes v Praze. Koná se tu úchvatná výstava Mistři renesance, která až do konce května představí dokonalé kopie legendárních umělců v reálné velikosti a detailním provedení. Více čtěte ZDE délka: 01:52.17 Video Video se připravuje ... Unikátní výstava začíná! Mona Lisa, Venuše i David u Vltavy: Mistři renesance se sešli v Mánesu... Blesk – Ivan D. Hladík

7. Krása orchidejí Každoroční březnová výstava orchidejí v Botanické zahradě v pražské Troji se opět vrací. Letos se zaměří na rostlinné bohatství Vietnamu. Ten je totiž z pohledu orchidejí skutečnou pokladnicí světa. Dosud zde bylo nalezeno přes 170 rodů těchto rostlin ve více než 1200 druzích. Kochat krásou se tu můžete do 19. března. Obdivovat orchideje, ale i další exotické rostliny a dokonce i zvířata můžete i v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. K vidění tu jsou do 19. března stovky květů orchideje, bromélie i masožravých rostlin. Flóra bude doplněna drobnými obratlovců a plazy. Orchideje v Botanické zahradě v Praze Troji Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Czech Press Photo 2023 Na výstavě jsou prezentovány oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý dramatický rok. Spolu se snímky českých a slovenských fotoreportérů se představí i nastupující mladá generace. Ve třech sálech Národního muzea v Praze můžete vidět více než 450 tištěných fotografií a 350 snímků v obrazovkách a projekcích od 120 autorů. Vítěz Czech Press Photo: Vyhrálo tornádo na jižní Moravě. Fotografie Zkáza, fotograf Petr Topič (Mafra, a. s.) Autor: Petr Topič, Mafra, a.s. / Czech Press Photo

9. Jak žili naši předkové Umělecko průmyslové muzeum v Praze otevřelo novou stálou expozici zaměřenou na užité umění. V šesti úsecích na 1300 vystavených exponátech si můžete prohlédnout běžnou, ale pro současníky často nevšední součást života našich předků. Uvidíte třeba, jak se měnilo dámské spodní prádlo, co shromažďovali pro svou potěchu panovníci, jak se dřív využívaly přírodní materiály, prostor tu mají i předměty spojené s rituály a slavnostmi a nechybí ani nábytek. Výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze přibližuje užité umění uplynulých desetiletí i století. Autor: Blesk:Renata Matějková

10. Jelení příkop otevřen Pražský hrad otevřel i přes zimní sezonu Jelení příkop. Přírodní rokle bude přístupná každý den od 10 hodin do soumraku. Některé vchody budou otevřeny pouze za příznivého počasí, kdy nebude v Jelením příkopu sníh. Hrad zároveň upozornil na náročný terén. V zimních měsících se otevřela i Královská zahrada. Jelení příkop na Pražském hradě je poprvé v zimní sezoně otevřený veřejnosti Autor: ČTK / Šimánek Vít

11. Kouzelný svět na zámku Imaginárium Matěje Formana a jeho přátel ve Chvalském zámku u Prahy představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Výstava do 21. června přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Imaginárium ve Chvalském zámku u Prahy. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Otevřené Lány Na zámku v Lánech na Kladensku, sídle českých prezidentů, začaly pravidelné komentované prohlídky. Nově lidé také neplatí za vstup do zámeckého parku, mohou do něj vzít i psy na vodítku. Návštěvníci si mohou prohlédnout reprezentační prostory v prvním patře. Lánský zámek běžně veřejnosti přístupný dosud nebyl. Na prohlídku je nutná rezervace. Zámek v Lánech Autor: Profimedia

13. Dinosauři v Budějovicích Unikátní a ojedinělá výstava robotických a statických modelů dinosaurů v životních velikostech vrcholí v neděli na výstaviště do Českých Budějovic. Robotický Triceratops vám ukáže, že i dinosauři museli čůrat, nad hlavou se vám občas proletí Pteranodon, nemůže chybět ani vládce druhohor Tyrannosaurus rex, nebo 12 metrů dlouhý Brachiosaurus. Dinosauři v Českých Budějovicích Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Velikonoční výstava Oblastí Slovácka a Valašska je inspirovaná letošní tradiční velikonoční výstava v Galerii 140 v Táboře. Do 14. dubna tu jsou k vidění kroje z těchto oblastí, které nám zapůjčilo Moravské zemské muzeum. Ke zhlédnutí budou také historické fotografie a samozřejmě kraslice zdobené mnoha různými technikami. Velikonoční výstava v Táboře. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Žatecký poklad Regionální muzeum v Žatci otevřelo novou expozici s Žateckým pokladem. Soubor vzácných stříbrných a zlatých předmětů o váze téměř tři kilogramy poprvé představuje v kompletní. Dodnes jde o nejtěžší a co do škály předmětů nejbohatší soubor uložený před rokem 1050 v Čechách. V žateckém Reginálním muzeu K.A.Polánka byla 12.ledna 2023 zpřístupněna nová expozice Žatecký poklad. Autor: ČTK / Kubeš Slavomír

16. Kroje na zámku Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo výstavu Jaké odění, takové uctění. Představuje lidové kroje z východních Čech. Výstava je o to zajímavější, že kroje východních Čech nejsou běžně v podvědomí lidí, mnohé z nich zanikly tak dávno, že je už nikdo nepamatuje. K vidění jsou bohaté měšťanské kroje z Polabí, tradiční z okolí Litomyšle a Vysokého Mýty i chudší z podhůří Orlických ho. Podívat se sem můžete až do začátku září. Výstava Jaké odění, takové uctění ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Autor: ČTK / Vostárek Josef

17. Sto let Dynama Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo výstavu k výročí hokejového klubu s názvem Dynamo 100. Připomíná historii klubu, důležité momenty a lidi. Nechybí vzácné artefakty, prsteny pro vítěze Stanley Cupu, Vezinova trofej, svoji výzbroj zapůjčil například bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Výstava potrvá do 1. října. Výstava 100 let pardubického hokejového klubu Dynamo. Autor: ČTK / Vostárek Josef

18. Čarodějný svět Harryho Pottera Předměty spojené s čarodějnickým učněm Harry Potterem vystavuje Letohrádek Mitrovských v Brně. Zájemci uvidí figurky hlavních hrdinů, vedlejších postav i magických stvoření, sběratelské kartičky s podobiznami známých osobností čarodějnického světa, dále napodobeniny čarodějnických hůlek hlavních hrdinů, ukázky kostýmů atd. Bude možné nahlédnout do Pobertova plánku. Výstava potrvá do 30. dubna od 10 do 16 hodin. Výstava Harryho Pottera v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Masarykův okruh pěšky Areál Masarykova okruhu v Brně po loňském úspěchu znovu zpřístupňujeme zdarma pro procházku a běh. Počínaje touto sobotou 11. února až do 12. března mohou lidé o víkendu vyrazit na závodní dráhu pěšky a užít si ji z netradiční perspektivy. Areál bude otevřen vždy od 9 do 16 hodin, parkování je možné před budovou GRID Hotelu. Masarykův okruh v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

20. Loutky v Paláci šlechtičen Po pěti letech se otevírá opravený Palác šlechtičen v Brně. Nabízí rovnou dvě velké výstavy. Jedna je věnovaná historii loutkářství u nás a představí se takřka 600 loutek, druhá provede lidovým moravským folklorem. Více čtěte ZDE Autor: mzm.cz

21. Lada v Desítce V 10. podlaží na střeše Obchodního domu Zlín se nachází Galeri Desítka. V ní si můžete do 19. března prohlédnout velkou výstavu obrazů nezaměnitelného malíře Josefa Lady. V expozici je k vidění 118 jeho originálních děl, promítají se tu i dokumentární filmy. Výstava Josefa Lady ve Zlíně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku