Tipy na víkend: Hrady zámky zahajují sezonu! Zajděte na závody trucků nebo velikonoční akce

Rak

Mars je v opozici s Merkurem, a to vaše znamení velmi dráždí. Z této kvadratury se musíte dostat po svém, jinak si to dočista pokazíte u šéfa i kolegů. Už nyní je to na hraně. Nepouštějte se do divných debat, nikoho nekritizujte a raději se přizpůsobte. Romantické chvíle s čerstvou láskou jsou za odměnu. Vlastně ani nevíte, co byste bez ní dělali. Zahrnete ji něžnosti a vášní.