Tipy na víkend: Folklor a řemesla! Den se záchranáři i slavnosti v Třeboni

*Velká nad Veličkou – Horňácký festival nabídne až do neděle desítky folklorních vystoupení, ochutnávky regionálních produktů a jarmark, na kterém si můžete mnoho řemesel i samy vyzkoušet.

Pražské folklorní dny oživí do soboty centrum metropole - Ovocný trh a náměstí Republiky . Akce se zúčastní velké množství hudebních a tanečních souborů ze 14 z celé Evropy, Asie, Jižní Ameriky a Afriky. Vyvrcholením festivalu bude tradiční sobotní průvod všech souborů Starým Městem.

Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.

Jaké to je být záchranářem můžete v sobotu vyzkoušet v Loučné nad Desnou při Dni s Horskou službou. Organizátoři připravili spoustu aktivit a ukázek své práce. Na stanovištích potkáte horské záchranáře, vyzkoušíte si různé druhy záchrany. K prohlédnutí bude i záchranářská technika, ukázky kynologie i vyprošťování osob.

Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.

Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze . Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Zavítat sem můžete do 30. září.

Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné . Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky. Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.

Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.

13. Třeboň plná loutek

Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.