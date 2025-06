Tipy na víkend: Festival Blesk Tlapky! Otevřené zahrady i aviatická pouť

Víkend otevřených zahrad zve i do jinak zavřených parků.

Víkend otevřených zahrad zve i do jinak zavřených parků. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

Festival muzejních nocí potrvá celý měsíc, až do 14. června, a postupně se zapojí různá města napříč republikou. Kam a kdy zajít najdete ZDE Muzejní noc v Ostravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.

*Znojmo - Pivní slavnosti zvou v sobotu přímo do areálu pivovaru, kde se konají koncerty i program pro děti, a především tu ochutnáte nabídku nejrůznějších místních pivních speciálů.

*Praha - Slavnosti cideru, kde ochutnáte desítky druhů ciderů, cidrů, sider, moštů a řemeslných limonád, můžete od pátku do neděle navštívit v CrossClubu v Praze 7. Najdete tam nejen produkty zavedených značek, ale i novinky od malých, nezávislých výrobců z České republiky i ze zahraničí.

Závod kár, kde nerozhoduje jen rychlost, ale i šikovnost, vtip a schopnost plnit úkoly během jízdy. Nechybí bláznivý dojezd do hasičské pěny a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. To jsou Rudnické káry, které v sobotu od 12 hodin v Rudníku připravili originální podívanou.

Po oba víkendové dny bude od 9 do 17 hodin zpřístupněno na sedm desítek památkových objektů na Slovácku , některé z nich zcela ojediněle. Například ty, které leží na soukromém pozemku, kde majitelé dodnes bydlí nebo v nich sídlí nejrůznější spolky. Máte možnost navštívit například větrné mlýny, původní kamenné sklepy či komory. V muzeích se zase nachází sbírky vzácných exponátů z tradičního života na Slovácku. Například lidové oděvy, zemědělská technika, vybavení domácností. Kam zajít, najdete ZDE Památkové domky na Slovácku zvou k návštěvě. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

15. Stiassný den

Návrat do období 30. a 40. let minulého století zažijí v sobotu návštěvníci brněnské vily Stiassini. V 10 hodin tam začne program, ve kterém bude hrát dobová hudba, tančit se bude charleston a swing, důstojníci předvedou jízdu na koních a cvičné souboje, prostor bude i na módní přehlídku, automobilové veterány a dětské dílničky. Program potrvá do 16 hodin.