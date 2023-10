Tipy na víkend: Comic Con v Brně! Mistrák ve famfrpálu i Tábor s párou

Víkend 21. a 22. října bude proměnlivý. Zatímco v sobotu to vypadá na polojasnou oblohu se sluníčkem a teplotami někde až kolem 19 stupňů, v neděli bude pršet a teploměr ukáže kolem 15 stupňů. Přesto není důvod sedět doma. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

*Zlín - Osmý ročník tradičního dýňobraní se koná u zámku v sobotu od 14 do 17 hodin. Připravena spousta tematických aktivit – výtvarné dílničky, stezka úkolů a mnoho dalšího. Tradičně se chystá se také soutěž ve dlabání dýní.

*Nové Strašecí - Muzeum pořádá Podzimní a Halloweenské tvoření, které bude probíhat o víkendech a podzimních prázdninách od 14. do 29. října 2023. Těšit se můžete na strašidelnou stezku, tradiční hledačku a spoustu vyrábění.

Tradiční výstava v Botanické zahradě v Praze-Troji je tentokrát inspirována asijskou kulturou. Vidět můžete dýně různých tvarů, barev i velikostí, uspořádané do působivých aranžmá s motivy draků, lampionů, gejš. Výstava potrvá do konce října, více čtěte ZDE

Čerstvě pečený chléb ze starodávné pece, pouštění mlýnského kola, ukázky řemesel, jarmark, folklor a další program je připraven na sobotu do 10 hodin ve Vodním mlýnu Hoslovice . Připraven je tu národopisný program o podzimu.

Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů se koná v sokolovně v Novosedlech v sobotu od 11.30 hodin. A co se tady navaří, to se také sní! Ochutnat tak budete moci nejrůznější guláše z hovězího, vepřového, kuřecího i dalšího méně tradičního masa. Připravena jsou i hudební vystoupení.

Rybářství Minařík bude o víkendu provádět výlov přehrady v Blatničce na Hodonínsku . Rybáři nastoupí do akce před 7. hodinou, prodej čerstvých ryb začne po 7.30 a bude pokračovat až do podvečera. K dispozici budou: kapr, amur, lín, tolstolobik, sumec a candát.

Takřka po 10 letech je opět v Praze, v budově Národního muzea , na „hostování“ soška Věstonické venuše. Je součástí výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla, která vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Kromě Věstonické venuše nechybí ani artefakty staré až 30 tisíc let. Výstavu bude možné navštívit až do února. Více čtěte ZDE V rámci nové výstavy v Národním muzeu Nejstarší šperky a ozdoby těla je k vidění i Věstonická venuše Autor: Veronika Foltová

12. Svět Harryho Pottera