Paraslalom, sjezd na dojezd, hup-skok-let to jsou tři disciplíny, ve kterých v sobotu změří síly lyžníci ve Smržovce . Závody začínají od 12.45 hodin, závodníci na sobě budou mít dobové kostýmy. Ve Schowankově vile v Jiřetíně bude otevřeno Lyžnické muzeum. Pokud si s sebou vezmete sáňky, můžete se vypravit na přírodní sáňkařskou dráhu z Černé Studnice do Smržovky.

V jelením výběhu u Kvildy můžete až do konce března pozorovat jeleny. Zde jsou zvířata na lidi přivyklá a jejich pozorování není závislé na počasí. Návštěvnické středisko je v zimě otevřeno od 8.30 do 16 hodin. V oboře na Kvildě momentálně žije osm jelenů. Ve vedlejším výběhu pak nalezli domov dva rysové. Průchod jelením výběhem je možný pouze s průvodcem, a to v časech 10,12 a ve 14 hodin.

6. Prázdniny se Čtyřlístkem

Muzeum Čtyřlístek v Doksech bude otevřeno hned dva únorové víkendy, a to od pátku 18. do neděle 20. února a od 25. do 27. února, vždy od 13 do 17 hodin. V muzeu budou připraveny především tvořivé dílničky, ale samozřejmě si také můžete prohlédnout muzeum, které skrývá spoustu zajímavostí, vyluštit zábavnou křížovku nebo se dívat na filmovou pohádku se Čtyřlístkem.