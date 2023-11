Tipy na víkend: 17. listopad v ulicích! Noc divadel i balónkový festival

Sdílej: Prodloužený víkend bude chladný s občasným deštěm, ve vyšších polohách i sněhem a teplotami kolem šesti stupňů. Není ale důvod sedět doma. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

1. Noc divadel Největší divadelní svátek se uskuteční v sobotu s podtitulem „Hoří!“ a opět nabídne prohlídky, divadelní dílny, diskuse s tvůrci, představení a performance, které v běžném programu nenajdete. Inspirací pro letošní téma jsou výročí spojená s Národním divadlem, které právě v sobotu oslaví 140 let od svého druhého otevření. Kam zajít, najdete ZDE Noc divadel Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Volné vstupy a mimořádné prohlídky *Národní galerie v Praze – V rámci pátečního státního svátku je vstup zdarma v expozicích a na výstavách pořádaných Národní galerií. Podívat se můžete do paláců na Hradčanech, kláštera sv. Anežky České či do Veletržního paláce. *Národní muzeum - Vstup zdarma do všech svých muzejních objektů v Praze i mimo hlavní město můžete využít v pátek. *Hrzánský palác, Praha – Pouze čtyřikrát byla letos zpřístupněna historická vládní vila. Poslední návštěvu můžete absolvovat právě v pátek od 9 do 17 hodin. Připravena je komentovaná prohlídka, expozice Symboly republiky a Můj stát a přenádherný výhled, který obdivoval i T. G. Masaryk. *zámek Lány - Poprvé v historii se v zámku pořádají komentované prohlídky pro veřejnost. Návštěvníci se seznámí s reprezentačním patrem zámku a jeho historií. Otevřeno je celý víkend. Zámek Lány Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Akce k 17. listopadu *Díky, že můžem! - Pouliční umění, koncerty, videomapping, výstavy a mnohem víc se odehraje v pátek na Národní třídě v Praze. Ta se promění v pěší zónu plnou pouličního umění, a kulturního programu, jenž připomene listopad 1989. *Sametové posvícení - Satirického průvodu se účastní nejrůznější občanské iniciativy, spolky i studenti. Zažít jej můžete v pátek od 15 do 19, kdy projde centrem metropole. *Koncert pro budoucnost - Výročí sametové revoluce završí na Václavském náměstí v Praze 8. ročník Koncertu pro budoucnost. Od 16.30 do 22 hodin se na pódiu vystřídají desítky umělců. Připraven je i videomapping na Národním muzeu. *Pieta u památníku - Tématu 17. listopadu 1939 a 1989 na Příbramsku se věnuje inovovaná výstava v Památníku Vojna v Lešeticích na Příbramsku. Komponovaný program zahájí ve 14 hodin pietní akt, večer naváže Festival Divadla Dagmar. *Brněnský sedmnáctý – na několika místech, ale s hlavním programem na náměstí Svobody v Brně, je připraven program od koncertů, přednášek, čtení i vzpomínání na listopad 1939 i 1989 i dobu mezi tím. * Underground 89,- Brněnské Divadlo Polárka se v pátek promění v Kulturní dům Jitřenka, skanzen komunismu. Cílem happeningu Underground 89,- je připomenout atmosféru sklonku komunistické éry i sametové revoluce a přiblížit tehdejší dění lidem, kteří se narodili už do svobodných poměrů. *Světlo pro Kryla - Tradiční pietní vzpomínková akce, při které se zapalují svíčky u Expozice Karla Kryla v Kroměříži. Na návštěvníky čeká také pásmo nejen Krylových písní. Akce k 17. lsitopadu Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Krampus Noc S předstihem zavítají do Mladé Boleslavi děsiví krampusáci. Krampus coc se koná na městském fotbalovém stadionu v pátek od 13 hodin. Očekává se příjezd dvou stovek krampusů, čarodějnic a dalších strašidel a také velká ohnivá show a plno hudební zábavy. Krampusáci v Mladé Boleslavi. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Jabkancová pouť Vyhledávaná tradiční pouť, která nabízí po celý den oblíbené jabkance. Hlavní surovinou této regionální speciality nejsou jablka, ale brambory jako „jabka země“. Jde o sladké bramborové placky plněné tvarohem a sypané cukrem. Ochutnat je můžete v sobotu v České Třebové. Placky z vařených brambor Autor: Shutterstock.com

6. Balonky a čokoláda Více než 60 tisíc balonků naranžovaných do pohádkového světa uvidíte od pátku do neděle na výstavišti v Brně. Budete moci vejít do obřího balónkového hradu, potkáte Sněhurku, Mimoně a spoustu dalších pohádkových bytostí. Současně tu navíc probíhá i Čokofest Výstava balonků v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Vánoční světýlka Žluté lázně v Praze se znovu rozzářily a proměnily se v pohádkový světelný park s více než 400 tisíci světýlky. Světýlka dohromady tvoří celkem 170 světelných objektů, včetně devítimetrové repliky Petřínské rozhledny. Letos se návštěvníci kromě úchvatné podívané mohou těšit také na bohatý doprovodný program v podobě dětských akcí a kreativních dílen, ale také na světelný vor. Více čtěte ZDE délka: 00:49.51 Video Video se připravuje ... Světelný park ve Žlutých lázních stojí za návštěvu Věra Exnerová

8. Pohádkový svět V pražských Letňanech můžete navštívit největší evropský světelný zábavní park Winter Wonderland. Projdete do zářivého světa pohádek a fantazie. Venkovní expozice je plná světelných instalací, interaktivních atrakcí a zábavy. Setkáte se tu s Popelkou, Šípkovou Růženkou, Kráskou a Zvířetem. Projdete se podmořským bludištěm, zahrajete si na ohromný světelný klavír nebo si zatančíte s tučňáky. Pohádky plné světel v Praze Letňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Příběh stromečku Zámek Loučeň se opět zahalí do vánoční atmosféry. Výstava vyladěná do posledního detailu již tradičně nabídne více než dvacítku stromečků, každý se svým unikátním příběhem. Letos má prohlídka podtitul Abeceda Vánoc. Příběh tak začíná od biblického Adama. V každé zámecké komnatě čeká další písmenko a vyprávění. Od první adventní soboty můžete na nádvoří zámku obdivovat také největší adventní věnec v Česku a každý den je v 17 hodin světelně-hudební show. Akce je naplánovaná do 21. ledna. Vánoční Loučeň Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Lidové Vánoce Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se i letos koná v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem. V interiérech všech devíti chalup budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Zavítat sem můžete do konce roku. Skanzen v Přerově nad Labem ukazuje Vánoce předků. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Obrázky dětství Chvalský zámek v Praze 9 ukazuje jedinečnou výstavu Helena Zmatlíková dětem. Uplynulo totiž 100 let od narození nejznámější české ilustrátorky dětské literatury 20. století. Výstava prezentuje průřez její celoživotní tvorbou a představí více než 100 exemplářů. Ve sklepení zámku čeká také interaktivní herna Děti z Bullerbynu, kino s Večerníčkem i tvůrčí ateliér. Expozici můžete navštívit do května příštího roku. Výstava díla Heleny Zmatlíkové ve Chvalském zámku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Věstonická venuše Takřka po 10 letech je opět v Praze, v budově Národního muzea, na „hostování“ soška Věstonické venuše. Je součástí výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla, která vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Kromě Věstonické venuše nechybí ani artefakty staré až 30 tisíc let. Výstavu bude možné navštívit až do února. Více čtěte ZDE V rámci nové výstavy v Národním muzeu Nejstarší šperky a ozdoby těla je k vidění i Věstonická venuše Autor: Veronika Foltová

13. 100 lez zednářů Veliká Lóže České republiky, sdružující 28 zednářských lóží z celé země, slaví 100. výročí svého založení. Samotní zednáři se rozhodli uspořádat výstavu a seznámit se svojí historií i současnou činností. Vidět ji můžete v Novoměstské radnici v Praze do 26. listopadu. Výstava 100 let Svobdných zednářů v Česku se koná v Novoměstské radnici v Praze 2. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Telka slaví 70 let V originální expozici České televize v Praze na Kavčích horách uvidíte tvorbu televize posledních 70 let. Projdete si scénami z oblíbené televizní show StarDance, z nezapomenutelných filmů Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Zasoutěžíte si se Zázraky přírody, ve Videostopu. Namluvit můžete třeba i známé postavičky z Večerníčka. V expozici také uvidíte i originální loutky, scény a dekorace ze slavných seriálů a pohádek. Výstava je přístupná až do jara 2024. Autor:

15. Trabant na výstavě Kompletní historie výroby vozů značky Trabant, od prvního předchůdce až po nejnovějšího čtyřtaktního Trabanta, se kterým byla výroba v roce 1991 ukončena, uvidíte v Trabant muzeu v Praze-Motole. Všechny vystavené vozy jsou prezentovány v původním dochovaném stavu. Součástí expozice jsou i předměty denní potřeby původem z bývalé NDR, od hraček přes elektroniku až třeba po lahve od různých dobových nápojů. Muzeum trabantů v pražském Motole. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Den mrtvých v zahradě V Botanické zahradě v Teplicích do 26. listopadu probíhá výstava Mexiko! Barvy!Vůně! Chutě!, součástí je i výstava Día de los Muertos neboli Den mrtvých, který má v mexické kultuře tradici už od předkolumbovských let a je zapsaný i jako nehmotná památka UNESCO. Výstava o Mexiku v Botanické zahradě Teplice. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Megabrouci v Brně Včela medonosná, komár pisklavý, mravenec lesní a další hmyz zvětšený do až pětimetrové délky a třeba i tunové váhy jsou k vidění na výstavě Megabrouci v pavilonu H brněnského výstaviště. Výstavu, která trvá do konce ledna příštího roku, doplňuje audiobox s realistickými zvuky brouků, vitríny s reálnými exponáty a zvětšené fotografie dvaceti bezobratlých, kteří žijí na Pálavě. Více čtěte ZDE Autor výstavy, sochař a malíř Michal Olšiak (45) u „drahokamové“ mouchy bzučivky zlaté. Autor: Zdeněk Matyáš

18. Čerti v letohrádku Výstavu pro odvážné připravil Letohrádek Mitrovských v Brně. Láká na čerty různého vzezření a velikosti. Návštěvníci uvidí podoby čertů v průběhu staletí, zjistí co se děje s hříšnými dušemi v pekle a jaká je naděje na vykoupení. Scházet nebude peklo s dušemi zatracenců. Výstava je přístupná od soboty do 5. prosince. Čerty uvidíte v Letohrádku Mitorvských v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku