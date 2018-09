Prodělali mrtvici, lékaři je odepsali. Nikdy není nic ztraceno, říká odbornice

Veronika pracuje v ERGO Aktiv v centru neurorehabilitace po mozkových příhodách (CMP) s celou řadou pacientů s poškozeným mozkem.

Kromě klientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu často v mladém věku, jsou tu ti, kteří prodělali nádorová onemocnění, jsou po úrazu na lyžích nebo na kole.

„Měli jsme tu i klientku, která měla poškozený mozek po otravě oxidem uhelnatým, a mladého muže, který prodělal vysokohorskou nemoc,“ řekla pro Blesk Zprávy Slepičková.

A co se může po cévní mozkové příhodě stát? Podle Slepičkové prakticky cokoliv. Kromě toho, že se pacienti nemohou hýbat, mohou zapomenout, jak se vaří čaj. Podrobnosti zjistíte v rozhovoru:

Video Co nastane po cévní mozkové příhodě?

Lékaři ho odepsali: On ale zabojoval



Centrum přijalo před třemi lety mladého muže, který byl po mrtvici, a lékaři nad ním zlomili hůl. „Tvrdili, že už se nikdy nezvedne a nebude komunikovat. Ale on se chtěl zvednout a po dvou letech intenzivní rehabilitace je nyní v domácím prostředí, bez dýchacího přístroje, začíná komunikovat, sedí, jí,“ popsala Slepičková výsledky rehabilitace.

Podobnou prognózu měl i Zdeněk, kterého postihla mozková mrtvice, když mu bylo 37 let. Podívejte se, jaký pokrok od té doby udělal:

Video Zdeněk (40) prodělal cévní mozkovou příhodu

Terapeutka: Nic není ztraceno

I když se může situace jevit jako beznadějná, díky neuroplasticitě dokáže i poškozený mozek neuvěřitelné.

„Já to přirovnávám k objížďce na silnici. Ono to trvá delší dobu, není to třeba tak kvalitní, ale ta informace tam doputuje. A přesně takhle mozek funguje. Nikdy není nic ztraceno,“ řekla Slepičková.

Jedna z klientek přišla do centra až deset let po mozkové příhodě. Dá se po takové době ještě něco dělat? A co je nejlepší rehabilitace? Odpovídá vedoucí tereaputka ERGO Aktiv Veronika Slepičková:

Video Běžný život je nejlepší rehabilitací, říká terapeutka.

Ve vteřině se to může stát i vám!

