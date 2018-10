Zdeněk (40) prodělal mrtvici, lékaři ho odepsali: On se znovu naučil chodit i mluvit

Zdeněk zrovna řídil auto, když ho postihla cévní mozková příhoda. Bylo mu 37 let. Na dlouhých sedm měsíců pak upadl do kómatu. Když se probudil, mohl jen lehce hýbat hlavou a nohama, mluvit nemohl. Lékaři mu předpovídali život na vozíku, už to, že přežil, považovali za zázrak. Jeho maminka se s tím odmítla smířit a kontaktovala centrum neurorehabilitace Ergo Aktiv. Zdeněk se začal znovu učit chodit, mluvit nebo si třeba ohřát jídlo.