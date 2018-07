Neumí se opalovat a pracovat se sluníčkem. Profesor varuje: Chyby dělá 7 z 10 Čechů

Jeden z nejznámějších českých dermatologů, profesor Petr Arenberger z FN Královské Vinohrady na nedávném premiérovém Dni zdraví Ministerstva zdravotnictví zkoumal mateřská znaménka. Našli tam dva maligní melanomy, což zděsilo i premiéra Andreje Babiše (ANO), který se akce účastnil spolu se svou manželkou Monikou. Blesk Zprávám oba popsali, jak jsou na tom momentálně se svým zdravím - premiéra trápí nadváha, jeho choť pak prodělaný zánět slinivky, který má následky v podobě diety a přísnějšího režimu.

Velký zájem však mezi stánky s měřením zraku, tlaku či výživovým poradenstvím byl právě u profesora Arenbergera - mateřská znaménka řadu Čechů děsí. A období dovolených a delšího pobytu na sluníčku přímo vyzývá k výraznější péči o svou pokožku. U řady Čechů však není správná, varuje odborník, který má opalování - „grilování se“ na sluníčku - za nešvar.

70 procent Čechů neumí pracovat se sluncem

„Existuje asi 70 procent našich spoluobčanů, kteří neumějí se sluníčkem pracovat. Je to skupina, která k vám přijde a řekne vám: Nepotřebuji žádný fotoprotekční krém, protože se dobře opaluji,“ upozorňuje Arenberger s tím, že chránění vlastním pigmentem je u bílých lidí velmi nízké - i intenzivním opalováním získáme ochranu zhruba, jako je faktor 6 u krémů, který ve fotoprotekci není dnes již považován za účinný ochranný prostředek.

U moře, ale i českého rybníka je přitom účinná fotoprotekce nutná. „Asi 30 procent populace podle našich statistik si už uvědomuje, že ultrafialové záření může kůži poškozovat a také ji poškozuje, a to nejen ve směru zhoubných nádorů, ale také třeba ve směru zbytečně urychleného stárnutí kůže,“ pokračuje Arenberger.

„Ležení na dece na sluníčku celý den nedoporučujeme. Nepřináší to kromě barvy, aby holky v práci viděly, že jsem opálený, nic moc pozitivního. Pigmentaci můžeme získat i samoopalovacím krémem s obsahem dihydroxyacetonu, když už z nějakých důvodů chceme mít kůži tmavší,“ přidává varování.

Mažte se klidně i padesátkou

Jakým krémem se tedy natírat? Odborník doporučuje začínat od faktorů 15. A nebát se jít i podstatně výš. „Čím jsme světlejší, tím bychom se měli více blížit k padesátce nebo dokonce 50+,“ říká o faktorech krémů Arenberger.

Kromě klasické krémové fotoprotekce, kterou je třeba využívat při dovolené nejen ve Středomoří, ale třeba i u českého rybníka, doporučuje Arenberger třeba i textilní (např. pomocí speciálních triček) či režimovou fotoprotekci. „Nechodit přes poledne na intenzivní sluníčko a ideálně být co nejvíce pod slunečníkem, užívat si toho, že jsme venku, ale neužívat si toho, že na nás svítí sluníčko,“ doporučuje.

Poukazuje na to, že ozónová díra může velmi kolísat a na naši kůži může pronikat mnohem více škodlivého záření nejen při odpočinku na pláži u moře, ale právě i při koupání v Česku. „I v našich podmínkách se můžeme setkat s dávkami ultrafialového záření, které jsou srovnatelné se Středomořím,“ podotýká.

Obavy z nebezpečných mateřských znamének

Nechat si přitom vyšetřit mateřská znaménka je důležité nejen kvůli opalování a působení slunce. „Vyšetřování mateřských znamének je velmi důležité prakticky pro každého, kdo ještě nikdy nebyl u kožního lékaře a neví, jestli má bezpečná a nebo nebezpečná mateřská znaménka. A proto je dobře si je alespoň jednou nechat zkontrolovat,“ vyzývá Arenberger.

I zde tedy platí, že prevence je důležitá, jak upozorňuje i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) - a kontrolou se nic nezkazí. Týká se to přitom i těch, kteří se v dětství častěji spálili do puchýřů, jsou světlejší fototyp a snadno se spálí. Ale i těch, kteří jezdí k moři častěji.

„Vyšetřování mateřských znamének je důležité, protože nám jde hlavně o to, pokud se začne vyvíjet nějaký zhoubný nádor, abychom ho zachytili v co nejmenší velikosti, protože tam můžeme nabídnout prakticky stoprocentní vyléčení. Když to necháte vyrůst - a za to považujeme třeba u maligního melanomu od více než 4 milimetry - tak tam už je potom ta prognóza výrazně horší,“ dodává pro Blesk Zprávy Arenberger.