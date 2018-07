Tisíce důchodců živoří: Kdo má v penzi ke slíbenému průměru 17 tisíc daleko

Průměrný důchod by už brzy mohl poskočit až o pět tisíc. Plánuje to aspoň nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Mohla by se tak zlepši situace desítek tisíc českých seniorů, kteří se finančně pohybují na hranici chudoby. Více než 180 tisíc jich totiž dostává důchod nižší než devět tisíc korun. V některých případech za to sami ani nemohou.

Penze by se měly během následujících čtyř let dostat až na úroveň 17 tisíc korun, což je pět tisíc korun více, než je dnešní průměrný důchod ve výši 12 281 korun. Takovou představu má ministr práce Petr Krčál.

„Moje představa samozřejmě je taková, aby to bylo nejméně 40 procent průměrné mzdy. Senioři by si zasloužili ten průměr podstatně vyšší, pro mě by to bylo tak 16 až 17 tisíc,“ řekl Krčál v rozhovoru pro Blesk Zprávy. „Pokud bychom se domluvili na postupné valorizaci, tak při jednání s panem premiérem a ministryní financí bychom toho postupně dosáhli,“ dodal.

Pod hranicí chudoby jsou tisíce seniorů

Navyšování penzí by mohlo pomoci zejména seniorům, jejichž důchody jsou velmi nízké. Hranice chudoby v Česku pro jednotlivce je určena jako 60 procent mediánu příjmu, momentálně je to tedy necelých 11 200 korun. Jenže na tuto částku zdaleka nedosáhnou tisíce seniorů.

Podle aktuálních čísel z poslední důchodové ročenky, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení, pobírá téměř 25 tisíc seniorů důchod nižší než 5000 korun. Pod 8000 korun má penzi 118 tisíc seniorů a důchod pod 9000 korun dostává více než 180 tisíc důchodců.

Jsou také extrémy, podle posledních čísel má až 6300 lidí na své důchodové „pásce“ dokonce částku nižší než 3000 korun. Jde zpravidla o lidi, kteří nemají dostatečný počet odpracovaných let, měli za svého života velmi nízké platy, případně odváděli na sociálním pojištění nízké částky. Někdy to mohla být jejich chyba, někdy chyba zaměstnavatele. Nižší penze pobírá třeba řada podnikatelů a živnostníků, kteří v uplynulých letech odešli do důchodu.

Vyšší důchod neznamená lepší život

Těmto lidem pak často výrazněji nepomohou ani příspěvky od státu, na které mají nárok. Musejí buď pracovat, nebo živoří. Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila má dokonce až polovina seniorů minimální finanční rezervy. „Celkem 43 procent důchodců není schopno se popasovat s nenadálým výdajem ve výši cca 10 tisíc korun, tedy se situací, kdy se pokazí například pračka,“ uvedl pro Blesk Zprávy.

Takto rostly české starobní důchody. | Archiv CNC

„Zajímavé je porovnání regionálních rozdílů. Vysoký důchod ještě neznamená vysokou životní úroveň. Záleží na cenách služeb, nájmů a podobně. Například pražský důchodce má v průměru o sedm procent vyšší důchod než jaký je celostátní průměr, ale reálně je jeho životní úroveň o 11 procent pod průměrem. Naopak nejlépe se reálně mají důchodci v Ústeckém kraji a severu Moravy,“ dodal ekonom.

Důchody v posledních letech rostly mírně, od roku 2011 do konce roku 2016 se zvýšily jen o necelou tisícikorunu. Během roku 2017 ale došlo k většímu navýšení a průměrný důchod stoupl o více než 700 korun.

Na začátku roku 2018 se důchody zvýšily v průměru o 411 korun, minimálně pak o 150 korun, což pomohlo hlavně těm nejchudším seniorům. Rychlejšímu zvyšování pomohlo i to, že nyní o výši penzí rozhoduje pouze vláda, dříve to vyžadovalo změnu zákona.