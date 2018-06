Jánské Koupele vlastní tenista Tomáš Berdych s kolegou Petrem Lexem, který působí třeba v Berdychově nadačním fondu. Parťáci chtěli místo proměnit na tenisovou školu. S tím by se však pojilo nezbytné bourání, to ale nechtějí povolit památkáři a areál zůstal ladem a chátrá. Kdo by si ale myslel, že jsou bývalé lázně mrtvé a nikde nepotká ani živáčka, velmi by se mýlil. Proudí tam spousty turistů, ale potkáte tam i pejskaře na vycházce. Podle starosty Starých Těchanovic Luďka Kozáka sem přijde také plno lidí, kteří místo ničí. Objekt je totiž volně přístupný a otevřený.

Jánské Koupele nedaleko Opavy chátrají, a to už od roku 1994. Po roce 1989 byl totiž majetek převeden na společnost Orea a probíhaly tam podnikové rekreace. Po uzavření objetu začal boj o budovy mezi státem a odbory - když stát soudy vyhrál, tak jej prodal.

V roce 2003 se tak Jánské Koupele dostávají do rukou podnikatele Jana Natala. Stálo ho to tenkrát 19 milionů korun. Řízením osudu se mu ale nepovedlo získat další investory ani dotace. Areál se roku 2005 dostal na seznam kulturních památek, v roce 2013 se ale ochrana zúžila jen na některé budovy.

Berdych to tu koupil v roce 2016

Tomáš Berdych a Petr Lex jej kupují v roce 2016. Chtějí zde vybudovat tenisovou školu. Památkáři ale nedovolují zbourat poškozené budovy. A tak Jánské Koupele chátrají dál. Majitelé se je snažili zabezpečit před vandaly, to ale podle zdejšího starosty vždy vydrželo jen dva dny. Lex tvrdí, že zabezpečení provedli už asi třikrát a v nejbližší době se chystají na další zabezpečovací akci.

Svůj sen o tenisové škole nezavrhli. „V současné době budeme podávat druhé kolo odvolání a žádost o zrušení památkové péče, takže uvidíme jak dopadneme. Podle toho se rozhodneme dál,“ prozradil pro Blesk Zprávy Petr Lex.

Místo ničí vandalové

Podle Berdychova parťáka jsou budovy v tak kritickém stavu, že se zachovat už nedají. „Máme různé průzkumy. Nechali jsme si udělat také rozbory statiky a věci s tím spojené, takže převážná část nemovitostí, které tam jsou, se nedají zachránit. Budeme to zabezpečovat a to v průběhu tohoto měsíce. Zabezpečovali jsme to už asi třikrát za dobu, co to vlastníme,“ vysvětlil spolumajitel.

Lex zmínil i to, že objekt ve velkém navštěvují vandalové. Dokonce prý existuje trestní oznámení na neznámého pachatele. Lex stále věří tomu, že bude místo sloužit lidem. „Chceme místo využít tak, aby to bylo smysluplné pro lidi a pro náš záměr, z tohoto důvodu se snažíme to udělat se vším klidem a v rámci toho, aby to bylo dobré,“ dodal pro Blesk Zprávy.

Starosta: Lidi si ničeho neváží

Starosta Starých Těchanovic Luděk Kozák má pocit, že by majitelé mohli objekt chtít prodat. „Vypadá to s nimi špatně. Památkáři neustoupí, tak se tu nic nebude dít. Majitelé to podle mě budou nabízet k prodeji,“ uvedl.

Obec by prý uvítala, aby se s objektem začalo něco dít. „Chodí tam vandalové, mladiství, ničí to, je to hrůza, co se tam děje. Vytlučená okna, tragédie. Lidi si vůbec ničeho neváží. Je tam obrovská návštěvnost lidí, turistů a zvědavců, kteří se tam chtějí podívat. Jenže nevíte, kde může něco spadnout, kde se mohou propadnout a ti lidé se nedívají na to, že tam nemohou. Když to majitelé zabezpečili, aby tam nikdo nechodil, tak to vydrželo dva dny a bylo to zase vypáčené, rozbité,“ uvedl Kozák a potvrdil, že se v nejbližší době má objekt znovu zabezpečovat.

Objekt obsahuje i dva altánky, ve kterých byly prameny s léčivou vodou. Ty jsou dnes v hrozném stavu, zasypané nepořádkem a léčivá voda odtéká do řeky Moravice. Přitom byly rekonstruovány v roce 2005.

Památkáři: Dá se to zachránit

Podle mluvčí ostravských památkářů Petry Batkové však nejsou budovy neopravitelné. „Důsledky dlouhodobé neúdržby jsou u jednotlivých objektů zjevné, jejich stavebně-technický stav je velmi špatný, u některých dokonce havarijní. Areál byl z podnětu Národního památkového ústavu zařazen do Seznamu nejohroženějších památek ČR. Přesto jsme ale přesvědčeni, že většinu objektů lze zachovat a obnovit,“ vysvětlila pro Blesk Zprávy Batková.

Lázeňský komplex čítá jedenáct objektů s pozemky, které se rozprostírají po obou stranách břehu řeky Moravice. Jednalo se o jedno z nejznámějších lázeňských měst Slezska. Původnímu účelu sloužili od roku 1810 až do začátku 2. světové války, respektive do roku 1940. Tehdy tam začalo fungovat výcvikové středisko Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend).

„I když je tato kapitola historie lázní doposud málo probádaná, je jisté, že areál má z tohoto důvodu nezpochybnitelný historický význam také jako místo paměti. Po roce 1945 byly lázně znárodněny a vznikla zde dětská ozdravovna a rekreační středisko. Pro rekreační účely byl areál využíván do roku 1993, k ukončení provozu došlo v roce 1994,“ uvádějí památkáři.

Předchozí vlastník chtěl objekt opravit, žádal i o Evropské peníze. Do procesu obnovy se zapojily i Staré Těchanovice, které měly zájem o obnovu pramenů s léčivou vodou a parků. Přes veškerou snahu ale majitel dotaci nedostal a objekt prodal Berdychovi s Lexem za 10 milionů, tedy o devět milionů levněji, než za kolik jej koupil.