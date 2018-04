Nejvyšší podíl mladých žije v Česku v Lysé nad Labem, do Prahy se jich nejvíc stěhuje

Nejvyšší podíl mladých lidí do 30 let v obcích s rozšířenou působností žije v Lysé nad Labem, 36,7 procenta. Ze Středočeského kraje poblíž Prahy jsou i další města z čela žebříčku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Největší přírůstek mladých lidí byl od roku 2011 v Praze a středních Čechách. V těchto dvou krajích také loni developeři prodali nejvíce bytů v bytových domech.

Za Lysou nad Labem v podílu obyvatel do 30 let následovaly Říčany (35,2 procenta), Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (shodně 35 procent). Naopak nejnižší podíl mladých lidí mají Nepomuk v Plzeňském kraji (28,4 procenta), Pacov na Vysočině (29,2 procenta) a Milevsko v Jihočeském kraji (29,4 procenta).

Z pohledu jednotlivých obcí se podíl pohybuje od nuly ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku až po 48,1 procenta v Čečovicích v okrese Domažlice.

Zastoupení mladé generace ve struktuře obyvatelstva se podle ČSÚ postupně snižuje. Zatímco v roce 2001 představovali mladí lidé ve věku do 30 let 39,1 procenta populace, o 15 let později jejich podíl klesl na 31,6 procenta. Podíl mladých lidí klesl ve všech krajích.

„Celospolečensky významným jevem s mimořádnými regionálními rozdíly je migrace mladých lidí. Zatímco děti se nejčastěji stěhují se svými rodiči a nemohou svůj migrační směr příliš ovlivnit, starší složka mladé generace již migruje vědomě například z důvodu studií, pracovních příležitostí nebo jiných životních událostí,“ uvedl Jiří Frelich z olomoucké pobočky ČSÚ.

Od roku 2011 přišlo nejvíce lidí do 30 let do Prahy (107.700) a Středočeského kraje (97.200). „Ačkoliv oba kraje současně zaznamenaly nejvyšší počty vystěhovalých mladých osob, jejich výsledná migrační salda byla suverénně nejvyšší. V Praze se populace juniorů ve sledovaném období migrací zvýšila o 39.100, ve Středočeském kraji o 28.200. Hodnoty ostatních krajů byly o jeden až dva řády nižší,“ doplnil Frelich. Třetí nejvyšší přírůstek stěhováním obyvatel do 30 let vykázal Jihomoravský kraj s migračním saldem 9100 osob.

Převaha vystěhovalých nad přistěhovalými mladými lidmi podle ČSÚ charakterizovala polovinu krajů. Naopak nejvyšší úbytek měly Moravskoslezský kraj (7000) a Vysočina (2800).

V Praze a Středočeském kraji také loni developeři prodali nejvíce nových bytů v bytových domech. Podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group se v Praze prodalo 5500 nových bytů, ve Středočeském kraji 1830. Následovaly Plzeňský (1260) a Jihomoravský kraj (1230). Naopak v pěti krajích nepřekročil počet prodaných bytů stovku. Na Vysočině jich bylo pouze 20, v Ústeckém kraji 30.

