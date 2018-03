Tamburína z Číny připraví děti o sluch. Dalšími hračkami se můžou uškrtit

Vypadá to na nevinnou hračku – jakousi chrastící tamburínu. Když si s ní ovšem dítě hraje, může mu hlasitý zvuk poškodit sluch, v horším případě může dítě o sluch dokonce přijít. V Česku se objevila v loňském roce a Česká obchodní inspekce (ČOI) okamžitě nařídila její úplně stažení z pultů obchodů.

Prostřednictvím evropského systému včasného varování pro nebezpečné výrobky (RAPEX) byly informace o nebezpečí informovány i všechny ostatní státy v Evropské unii. Jen v loňském roce Česko do systému nahlásilo 35 problematických výrobků, ostatní státy pak dalších 2166. Celkem tak evropské orgány označily přes 2200 výrobků za nebezpečné.

Nejvíce problematických výrobků míří do Evropy z Číny, a to jak prostřednictvím tradičních obchodních kanálů, tak v poslední době stále častěji také přes online obchody.

„Číňané jen slibují, hračky ale do EU posílají“

Oproti minulosti se situace mírně zlepšila, a to i díky spolupráci v rámci systému RAPEX. A na Čínu tlačí i Evropská komise. „Daří se nám tlačit na Čínu, nebezpečných produktů z Číny je na evropském trhu méně. Před dvěma lety to bylo přes 60 procent, dnes je to 50 procent,“ uvedla eurokomisařka Věra Jourová, která má ochranu spotřebitele na starost. Sama se proto snaží na Čínu „tlačit“, aby do Evropy problematické věci neposílala.

„Ale je to problematické, když jednám s čínskými představiteli, tak mi slíbí úplně všechno, ale potom to jde do Evropy různými cestami,“ řekla Jourová. Svůj tlak nyní proto soustředí na velké onlinové obchody, jako příklad uvedla obchod Alibaba. Pomoci by mohla i zbrusu nová evropská legislativa pro ochranu spotřebitele, kterou nyní Jourová připravuje. Představí ji v polovině dubna.

Nebezpečné hračky mohou uškrtit dítě

Nejvíce jsou ohroženy děti, téměř třetinu všech nebezpečných výrobků totiž tvořily hračky. V Česku hračky tvořily dokonce 68 procent všech nahlášených výrobků. „Problém jsou škrtidla, děti se některými hračkami mohou uškrtit. Potom mohou spolknout drobné přemety, které mohou způsobit v těle velkou paseku, například uvolňující se baterie,“ řekla s tím, že špatné jsou i některé materiály, ze kterých se hračky vyrábějí.

„V Česku se objevují plastové hračky, které mají nadměrný výskyt nebezpečných ftalátů,“ uvedla pro Blesk Zprávy Eva Přibylová z ministerstva průmyslu, které má problematiku ochrany spotřebitele v Česku na starosti.

