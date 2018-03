Milana roky týrala manželka. Útočila na něj šroubovákem, hrozila mu zabitím

Milan z Ústí nad Labem byl ženatý 14 let, přestože ho jeho manželka psychicky týrala, nebo dokonce napadala. V rozhovoru pro Blesk Zprávy popsal nepříjemné zážitky, kdy na něj útočila šroubovákem nebo mu o hlavu rozbila talíř. Svým příběhem chce v Česku rozšířit povědomí o týrání mužů. „Muži jsou ješitové. A když se jim něco takového děje, tak o tom nechtějí mluvit. Často ani neví, že je to domácí násilí,“ říká.

„Nejhorší bylo vyhrožování zabitím. Říkala mi, že mě ve spánku podřízne. Také vyhrožovala tím, že pokud se naše manželství rozpadne, už nikdy neuvidím děti,“ vzpomíná Milan (50) na vztah, ve kterém ho žena týrala. Ale on s tím celé roky nedokázal nic udělat.

Dlouhodobé psychické týrání postupně přešlo ve fyzickou agresi a napadání. „Někdy za mnou přiběhla a dala mi facku. Potom druhou a čekala, že jí to vrátím. Já jsem jí to ale nevrátil, tak naběhla a udělala to potřetí. A když jsem ji odstrčil, tak všude vyprávěla, že ji biju a jsem násilník,“ svěřil se v rozhovoru pro Blesk Zprávy. Popsal i to, jak jeho manželka dostávala hysterické záchvaty, rozbíjela nádobí, elektroniku nebo skleněnou výplň dveří.

O násilí na mužích se nemluví

Svůj příběh se rozhodl zveřejnit, aby pomohl mužům, kteří zažívají něco podobného. O domácím násilí na mužích se totiž v Česku veřejně téměř vůbec nemluví. Problém je i v tom, že si muži své utrpení většinou nechávají pro sebe, stejně jako on sám. „Muži jsou ješitové. A když se jim něco takového děje, tak o tom nechtějí mluvit. A často ani neví, že je to domácí násilí,“ myslí si Milan, který se chce věnovat osvětě a mužům radit, jak se s týráním vypořádat.

I on sám byl dlouho přesvědčen, že se všechno vyřeší samo a její záchvaty přestanou. Ale útoky byly stále častější a závažnější. Milan vzpomíná třeba na okamžik, kdy na něj zaútočila šroubovákem. „Běžela na mě, že ho do mě zapíchne. Tak jsem ten útok odrazil a nechápal jsem, co se děje. A pak už se to jen stupňovalo. Byla agresivní a nedalo se s ní žít. Někdy šlo o život.“

„Před dětmi mě vzala talířem po hlavě“

Jednou ho manželka napadla v době, kdy po autonehodě čekal na operaci zraněného obličeje. „O něčem jsme se dohadovali, načež ona se mi zezadu do zafixované brady snažila dát pěstí. Tak jsem ji odstrčil a ona mě vzala talířem po hlavě. Na všechno se dívaly děti,“ vzpomíná Milan.

Milan se celé roky nikomu nesvěřoval. „Hrál jsem fotbal a řešil jsem to úniky. Když to šlo, tak jsem doma nebyl. A pokaždé, když jsem se vracel, myslel jsem na to, co zase bude. Jakou bude mít náladu,“ popisuje.

Každý dvacátý muž

Milanova zkušenost není ojedinělá. Podle výzkumu Asociace pracovníků intervenčních center je v Česku obětí domácího násilí každá šestá žena a každý dvacátý muž. Přibližně polovina mužů i žen někdy přišla s domácím násilím do styku, ať už jako oběť, násilník, svědek nebo ten, kdo se o násilí dozvěděl z doslechu.

Česká televize v této souvislosti natočila dva dokumenty o domácím násilí. První měl premiéru v loňském roce a přinesl příběhy pěti týraných žen. Dokument o týrání mužů (Z lásky nenávist 2) televize odvysílá ve středu 28. 3. 2018 v 16:45 na programu ČT2. S otevřenou zpovědí v něm vystoupili čtyři muži, včetně Milana.