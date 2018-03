Zookoutek hrůzy. Vyhublá zvířata na Třebíčsku živoří, majitel svůj plán hájí

„Do objektu jsem se dostal dobrovolně, na podnět přítelkyně, kvůli prodeji psa dingo, vůbec jsem netušil, že kousek od Třebíče je něco takového. Když tam na mě koukal tygr, byl jsem docela vyvalený,“ uvedl pro Blesk Zprávy čtenář, jehož identitu redakci zná, ale přál si zůstat v anonymitě.



„Kontaktoval jsem Inspekci životního prostředí i veterinární správu. Naposledy jsem tam byl před pár dny a bylo mi líto, že ve velkých mrazech zvířata nedostala ani slámu. Dozvěděl jsem se také jednu smutnou věc. Feně dinga šelmy z vedlejšího kotce utrhly nohu a ona na místě vykrvácela. A zaměstnanci, protože měli nedostatek krmení, s ní nakrmili arktické vlky,“ dodal čtenář.

Chovatel: Zvířata jsou v pořádku, ale nemají výběhy

Podle chovatele Michala Nováka, kterého Blesk Zprávy s tvrzením konfrontovaly, zvířata ve špatném stavu nejsou. Má pocit, že ho „udala“ konkurence, přiznává však, že zvířata opravdu nemají pořádné výběhy. V současné době se jich snaží prý ze všech sil „zbavit“, aby byl klid.

„Chov jsme ukončili, zvířata dáváme pryč. Do 14 dnů tam zbude jeden tygr. Toho nikdo nechce,“ uvedl pro Blesk Zprávy Novák. Obdržel i fotografie z místa, aby potvrdil, že se jedná opravdu o jeho zvířata, to ale zatím neudělal.

„Já jsem byl blbec, který si tam všechno nechal nastrkat“

Novák se hájí, že za celou situaci nemůže. Prý ho podvedl obchodní partner z Polska, se kterým chtěl celý projekt „rozjet“. Od Poláka měl prý objednaného tygra, na kterého už tou dobou vlastnil klec. A patřily mu i hyeny. Polský kontakt mu přivezl nakonec ale i další šelmy, které měly původně zamířit jinam. Zájemce je prý ale získal jinde, a tak skončily ve Studenci.



„Já jsem byl takový blbec, který si tam všechno nechal nastrkat a pak platil krmení. Tenhle pán mi ale zároveň ukradl velkou částku peněz, ukradl mi 12 aut, motorky, stroje za pět milionů. On si to všechno vzal s tím, že to prodá a budeme za výtěžek stavět zoo,“ tvrdil Novák pro Blesk Zprávy.

Podle chovatele byl právě tohle začátek konce. Do nedostavěného areálu se dostala zvířata. V současné době podle svých slov má stavební povolení na zookoutek, a tak se uvidí, co bude dál, až „udá“ zvířata. Teoreticky by mohl chtít v provozu zařízení pokračovat.

„Zvířata jsou v dobrém stavu, snažíme se je už dva roky prodat. Lvy jsme prodali, karakaly jsme prodali, ale je to těžké, protože musíme hledat schválený chov. Ukousl jsem si obrovské sousto, nevěděl jsem, že mám vedle sebe takovou krysu,“ uzavřel celou záležitost Novák.

Veterinární správa: Vždy jsme zjistili problém

Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka každá kontrola shledala u Michala Nováka nějaký problém. Podnět veterináři vždy předávali obci s rozšířenou působností, kterou je Náměšť nad Oslavou. Někdy se prý dozvěděli, jak to dopadlo, v jiných případech ale obec vědět nedala. Padl i návrh na zákaz chovu, ten ale nakonec do praxe nevešel. Veterinární správa se hájí, že navrhuje postup řešení, který musí dotáhnout příslušná obec.

Ke kauze se vyjadřují i přední čeští odborníci. Například ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek ji zmínil na svém Facebooku. Pro Blesk Zprávy pak řekl, že by chtěl apelovat na to, aby se v Česku změnily legislativní podmínky. S návrhem na změny přišel tento týden ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Pro chovy zvířat vyžadujících zvláštní péči, například šelem, by se měly do budoucna zpřísnit podmínky. Zatím platí doporučení Ústřední komise na ochranu zvířat, která ale nejsou závazná. Měly by se jasně stanovit podmínky na velikost plochy chovu „po domácku“ nebo na opatření proti úniku zvířat.

Parametry, které jsou doporučované, jsou třeba venkovní výběh pro lvy a tygry o velikosti 40 metrů čtverečních pro pár a dalších deset metrů čtverečních pro každé další zvíře. Nebo 30 metrů čtverečních pro páry levhartů, jaguárů nebo pum.

„Nelze to zatím vymáhat. Vždy to musí posoudit veterinární inspektor i vzhledem k tomu, jak to zvíře zdravotně a kondičně vypadá a jak se chová,“ řekl ČTK Semerád. Například únik zvířete se bere jako týrání, protože zákon hledí na to, že zvíře, které není zvyklé na volnou přírodu, v ní prakticky trpí. V Česku jsou prý vydaná povolení asi pro 300 šelem. Podle Semeráda však v zemi není žádný zájem, aby lidé šelmy chovali podomácku.

Obec: O návrhu na ukončení chovu nevíme

Blesk Zprávy se na problém ptaly na odboru životního prostředí v Náměšti nad Oslavou. „Na celou akci je vydané stavební povolení, ale samozřejmě tam nějaká zvířata jsou. Řešili jsme dílčí podněty od Krajské veterinární správy, padly i pokuty. V jakém jsou stavu zvířata, ví jenom Krajská veterinární správa, to my nejsme schopni posoudit,“ uvedl Tomáš Sedláček z odboru životního prostředí.

„Co jsem viděl jejich poslední zprávu, tak by nic nenasvědčovalo tomu, že by byli v nějakém hrozném stavu, ale to je třeba ověřit u nich. Nevybavuji si, že by tam někdy byl návrh na ukončení chovu,“ dodal Sedláček s tím, že na případu pracoval kolega, kontakt na něj ale nepředal.

Blesk Zprávy oslovily i veterináře, který se měl podle svědků o zvířata starat. Lékař ale mlžil, nejprve o žádných šelmách nevěděl, později řekl, že o nich věděl, ale nikdy prý nebyl Michalem Novákem žádán o péči. „To je nějaká dezinformace. Tam jsem byl u poníků. Léčebně určitě ne. Nikdy nepožadoval ošetření šelem,“ uvedl veterinář Pavel Jeřábek s tím, že si myslí, že na místě už žádné šelmy ani nejsou.

Vyjádření Státní veterinární správy

Chovatel z Třebíče chová druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči (tygr, lvi, hyeny, vlci) bez povolení Krajské veterinární správy (KVS).



KVS tento chov kontrolovala v roce 2014 a 2016 – na základě těchto kontrol podala vždy podnět na obec s rozšířenou působností (ORP) – Náměšť nad Oslavou pro porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.



Podněty byly podány pro porušení §13 odst. 5 – chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči bez povolení KVS a § 4 odst. 1 písm. k) – týrání zvířat chovem v nevhodných podmínkách (nedostatečná plocha a nevyhovující prostory pro zvířata).



ORP vyrozuměla KVSJ, že podněty byly vyřešeny finančním postihem chovatele (bez uvedení výšky sankce).



Další 2 kontroly byly provedeny v loňském roce, poslední na začátku listopadu 2017.

KVS opět podala podněty na ORP ze stejných důvodů jako podněty předchozí a dále navrhla ORP u obou podnětů, aby uložil chovateli zákaz chovu.



K první loňské kontrole ORP opět sdělila, že uložila chovateli sankci (opět bez uvedení výše), a k poslední kontrole nemá KVS od ORP informace.