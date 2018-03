Osvoboďme děti od domácích úkolů, jsou nezákonné, tvrdí Táta parťák. Co na to učitelé?

Známý internetový bloger Táta parťák se na sociální síti Facebook obul do domácích úkolů, setkal se s vlnou nevole, ale i s kometáři, které mu dávaly za pravdu. Jeho syn Ríša přinesl pár poznámek za nesplněné úkoly a to se otci dvou dětí ani trochu nelíbilo. Podle něho by úkoly měly být dobrovolné, a pokud je dítko nesplní, nemělo by dostávat stran učitele sankci. Muž si šel promluvit do školy, nejprve si ale prošel příslušnou legislativu a přizval k řešení záležitosti i právníka. Zjistil tak, že úkoly nejsou vymahatelné. Jak se na celou věc dívají pedagogové? Jejich hlasy se různí, převládá ale názor, že je úkol dobrý k tomu, aby si žák zopakoval probranou látku.

„Na domácích úkolech jako takových mi nevadí nic, pokud jsou dobrovolné. Potom takovou nabídku k procvičení pro děti vítám. Pokud je to ale zadáváno jako povinnost s hrozbou sankce, vadí mi v tom řada věcí. To, že si nemůžeme naplánovat vlastní čas - tedy třeba ten úkol i neudělat, když máme zrovna jinou náplň. Potom mi taky vadí to, že to postupně dusí vnitřní motivaci Ríši si něco procvičit,“ uvedl pro Blesk Zprávy Táta parťák.

Táta parťák: Nemůžeme si naplánovat společný čas

Podle muže to znamená, že dítě k plnění úkolů tlačíme, čímž mu samotnou činnost můžeme znechutit. Přirovnal to k povinné četbě, která dokázala kdysi otrávit jeho samotného. Táta parťák se prý nebojí za práva svoje, nebo svých dětí bojovat, všechno má ale jasně vymezené hranice. Na každý pád je podle něho zásadní dopředu zjistit maximum informací a zvážit možná pro a proti. I pro něho existují situace, kdy raději přijme něco, co se mu třeba nelíbí, než aby vedl boj s větrnými mlýny.

„Pokud se něčeho bojím, tak přemýšlím, jestli existuje cesta, jak tu situaci pak řešit, kdyby to nastalo. Tady třeba kdyby se po Ríšovi začal někdo ve škole vozit. Tady věřím, že bych to uměl řešit. Celkově se ale snažím strachům moc nepodléhat, a ty situace spíš řešit až nastanou. Tedy žít v přítomnosti, tady a teď. Strach žije v budoucnosti,“ dodal muž.

Podle Zdeňky Staňkové z iniciativy SvobodaUčení.cz by měl být celý život člověka založený na dobrovolnosti. Rodiče prý často „nadávají“ na přístup školy, nebo učitelů, ale nepídí se po tom, aby si zjistili, na co má, nebo nemá škola ze zákona právo. Úkoly jsou prý typický příklad. „Potom, co jsme to začali řešit, se ukázalo, že domácí úkoly opravdu žádná škola nemůže vymáhat. Nemá na to oprávnění,“ popsala bývalá učitelka, která v uskupení funguje už šest let. Podle ní se úkoly často zadávají jednoduše ze zvyku.

Zrušme povinnou školní docházku?

SvobodaUčení.cz jde ale ještě dál. Tvrdí, že by neměla být ani povinná školní docházka, měla by být buď nepovinná, nebo by se mělo jedna jen o povinné vzdělávání. „Dokud nebude školní docházka dobrovolná, tak se nikdy nedozvíme, neukáže se, nakolik je prospěšné příkazem nutit centrálně a komplexně celou jednu skupinu obyvatel, aby plnila příkazy dané někdy shora. Ty děti často nevědí, že by do té školy nemusely chodit, že je třeba možnost domácího vzdělávání,“ dodala Staňková.

„Nemám rád úkoly ze zvyku“

Podle předsedy Asociace pedagogů základního školství Jaroslava Štercla (zástupce ředitele ZŠ nad Marjánkou) jsou úkoly individuální věcí učitele.



„Já vždycky i novým kolegům, kteří přicházejí k nám do školy, říkám, aby si sami rozhodli, jestli vnímají potřebu úkol v rámci procvičování učiva dát, nebo nedat. Nemám rád úkoly ze zvyku, podle vzoru: já jsem dostával úkoly, tak já je budu taky dávat. Jestli je to na docvičení, procvičení, jestli je to příprava na test, tak se motivují žáci, aby se tím zabývali,“uvedl pro Blesk Zprávy pedagog.

Podle Štercla nejsou rozumné ani úkoly na víkendy, nebo na prázdniny. Žáci si mají o víkendu hlavně odpočinout a nabrat síly na školní zápřah, který je čeká v týdnu.

„Na druhou stranu si nemůžeme říkat, že domácí úkoly jsou špatná věc. Každý žák pak bude studovat na gymnázium, nebo někde na vysoké škole a budou muset dělat spoustu domácí práce, protože nestačí jenom konkrétně poslouchat učitele a od něj se všechno naučit,“ vysvětlil Štercl. Žák se takhle mimo jiné vede i k samostatnosti.

Domácí úkoly jsou v pořádku, ale...

Podle učitele je s případnými domácími úlohami zapotřebí pracovat dál. Důsledně je zkontrolovat a vysvětlit si případné problematické pasáže. Úkol potom není jen pro žáky, ale i pro učitele, kteří se tak utvrzují v tom, že žáci látku ovládli. Poznámky by ale podle něho padat neměly.



To, že je zapotřebí s úkoly dále pracovat, potvrzuje i učitelka druhého stupně základní školy Mirka Netíková. „Podle mě jsou úkoly důležité, pokud je učitel opraví a pak se k nim, pokud v úkolu byly opakované chyby, v hodině vrátí. Navíc si děti úkolem zopakují látku.“

Podle ředitele plzeňské základní školy Radka Dolenského je zapotřebí rozlišovat mezi úkolem a dlouhodobějším projektem.

„Domácí úkoly taky nepodporuji, myslím, že děti chodí do školy a mají vymezený dostatečný prostor k tomu, aby se učily. Jestliže někdo potřebuje ještě víc času, nebo chce se doma učit, nebo si opakovat, tak by to měla být individuální záležitost a úkoly by pak také měly být individuální. Plošné zadávání domácích úkolů nepodporuji,“ uvedl pro Blesk Zprávy Radek Dolenský, z 1. základní školy v Plzni.

Podle pedagoga je však něco jiného, pokud si děti nějaký projekt mají rozmyslet anebo přinést či vyhledat informace tak, aby na něm mohly pracovat. Klid doma by děti neměly mít jen kvůli odpočinku, ale i proto, aby měly po škole čas na vlastní koníčky a zájmy.

Rodiče na obou stranách barikády

Jak vidí úkoly samotní rodiče? Jsou na obou stranách bariéry. Zastávají se jich, ale také je odsuzují.



„Domácí úkoly jsou podle mě neschopnost učitele zvládnout v hodině probrat potřebnou látku. Nevidím důvod, proč by dítě mělo mít ještě školu po škole. Někde je těch úkolů opravdu hodně. Chodím doučovat jednoho klučinu a jen úkol z češtiny děláme třeba půl hodiny, hodinu,“ uvedla maminka Hanka B. (29).

„Úkoly jsme dostávaly už v 50. a 60. letech a žíly se nám nezkrátily. Vždy bylo třeba si látku úkolem připomenout. Dnes tohle kritizují rodiče, kterým by se asi více líbilo, kdyby děti ležely u počítače,“ popsal tatínek a dědeček Luděk K. (65).

„Jako rodič jsem domácí úkoly dětí nesnášel snad ještě víc,“ vypověděl s úsměvem Tadeáš A. (55) s tím, že na nich jinak nic závadného neshledává.

Podle Jana M. (37) jsou hrozné pocity otce, který zjistí, že sám látku svého dítka nezvládá. Úkoly potom považuje za naprosto zbytečné. Ze svých školních let si dobře vzpomíná, jak je na střední dělal minutu před zvoněním.

Co na to ministerstvo?

„Zadávání domácích úkolů je v souladu s právními předpisy, pokud jsou rozsah a obtížnost úkolů přiměřeně vývoji osobnosti dítěte,“ uvádí se mimo jiné v materiálech ministerstva školství. Mimo jiné s tímto dodatkem: „Zadávání úkolů je v kompetenci učitele daného úkolu. Slouží zejména k procvičení probíraného učiva a k samostatné sebereflexi žáka. Domácí úkoly je možné známkovat nebo hodnotit i jinak, například slovně. Hodnocení domácích úkolů je možné zahrnout do klasifikace. Neplnění domácích úkolů je možné zohlednit v hodnocení žáka.“