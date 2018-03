Tisíce lidí v Bratislavě uctily památku Kuciaka a jeho Martiny. Fico to schytal

Slováci v pátek vyšli do ulic, aby uctili novináře Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou, kteří byli minulý týden zastřeleni ve svém domě. V Bratislavě se sešly tisíce lidí, šlo o jednu z největších demonstrací od protikomunistických mítinků v roce 1989. Shromáždění ve slovenské metropoli, na které přišlo podle organizátorů na 20 tisíc lidí, se zúčastnil i prezident Andrej Kiska. A část demonstrantů volala po konci vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Občanští aktivisté svolali pietní shromáždění nejen do slovenské metropole, ale i do dalších až tří desítek měst na Slovensku a rovněž do zahraničí, včetně České republiky. Účast stovek až tisíců lidí hlásila média i ze souběžných shromáždění v několika slovenských městech.

V Bratislavě nesli lidé v čele průvodu transparent s nápisem „Útok na novináře = útok na nás všechny“, v davu se objevily také plakáty s podobiznou Kuciaka a jeho zavražděné přítelkyně, s níž se v pátek příbuzní a veřejnost naposledy rozloučili v obci Gregorovce na východním Slovensku.

Kiska vybídl k minutě ticha

Dav se vydal z historického centra na náměstí k Úřadu vlády, kde z pódia mluvili hlavně zástupci médií. Prezident Kiska řekl, že lidé tady nejsou kvůli politice, a vybídl k minutě ticha.

Pochodu se účastnil i slovenský prezident Andrej Kiska.

„Dnes je Bratislava hlavním městem svobody. Novináři v Evropě jsou v nebezpečí. Musíme vyhlásit stav pohotovosti,“ řekl generální tajemník organizace Reportéři bez hranic Christophe Deloire.

Po skončení pietní části shromáždění v Bratislavě část davu u Úřadu vlády volala „Odstoupit“ a pískala.

Na stejném místě skončil i středeční průvod, který organizovalo opoziční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti a kterého se se zapálenými svíčkami na památku Kuciaka a Kušnírové zúčastnily stovky lidí.

Zabila novináře se snoubenkou mafie

Policie za nejpravděpodobnější příčinu vraždy zmíněné dvojice označila Kuciakovu investigativní práci. Reportér ve svém nedokončeném článku kromě jiného popsal činnost italských podnikatelů na východním Slovensku, kteří jsou spojováni s mafií, a také dřívější podnikatelské vazby jednoho z nich na již bývalé spolupracovníky slovenského premiéra Roberta Fica.

Kvůli vraždě oznámil rezignaci ministr kultury Marek Maďarič, opozice a koaliční strana Most-Híd vybídly k demisi ministra vnitra Roberta Kaliňáka.