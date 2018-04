Jsou Češi na baterky? Snaží se, ale vracet by jich do sběru měli víc než teď

Češi už do přírody nevyhazují tak velké množství baterií jako dříve. Možná jim pomáhá i to, že sběrné boxy jsou dnes v každém supermarketu. Pořád by na tom Česko ale mohlo být lépe. Podle společnosti Ecolab, která se zabývá tříděním a likvidací baterií v Česku jako jediná, je vyvíjen velký tlak na osvětu obyvatelstva, které bylo zvyklé baterie vyhazovat do odpadu. Proč by se měly baterky třídit a likvidovat? Uvolňují se z nich těžké kovy, což je zátěž jak pro přírodu, tak i pro člověka.

Loni Češi k recyklaci odevzdali 1681 tun použitých baterií. To je asi 159 gramů na člověka, teda 6,5 tužkové baterie. Lidé ale pořád nejsou dost zodpovědní. Podle výzkumu neziskovky Ecobat, která zajišťuje zpětný odběr baterií, se zpátky vrátí necelá polovina vysloužilých baterek, přesněji 46,3 procenta z těch, které se do oběhu vydají. Meziročně se ale číslo navýšilo.

Daří se nám plnit Evropskou normu

„Množství baterií odevzdaných k recyklaci se zvýšilo o 3 %. To považujeme za výborný výsledek. Zvláště pokud přihlédneme k tomu, že rok 2016 byl rekordní a nám se i v loňském roce podařilo vysoká čísla udržet,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnosti Ecobat. Podle Kratochvíla je Česko mezi těmi nejzodpovědnějšími v EU. Daří se mu plnit Evropskou normu, která chce, aby se v zemi odevzdávalo minimálně 45 procent baterek. Od roku 2007 si pak Česká republika polepšila mnohonásobně.

Česko si od roku 2007 polepšilo | Ecolab

Podle manažera provozního oddělení z Ecobatu Petra Musílka je problematika třídění velmi obsáhlá. Je však rád, že se Češi polepšili. „Sběr baterií se zlepšuje, i když je pořád co zlepšovat. Neustále musíme obyvatelům České republiky připomínat, že mají baterie nosit do speciálních nádob, nebo na speciální sběrná místa. To je asi nejkomplikovanější,“ prozradil pro Blesk Zprávy Musílek.

Co se s vysloužilci děje dál?

Vybrané baterie se roztřídí a jdou na další zpracování. Což ve finále podle Musílka znamená, že se roztaví, dochází k separování jednotlivých kovů, které baterky obsahují. Případně se před samotným tavením separují jiné látky jako plast, papír a různé jiné chemické sloučeniny.

Místo, kde se třídí papír a plast: V barevných kontejnerech skončil i vibrátor, motor nebo lidské ostatky



Použití je pak velmi široké. Najdou nové využití ať už v nových bateriích, nebo třeba v kovovýrobě. „Kovy jdou použít třeba na i na chirurgické nástroje, můžou se použít ve vesmíru a tak dále. Jsou z toho různé druhy kovů, které se následně využijí podle toho, co je to za kov - od obyčejného železa přes olovo až po stříbro,“ přiblížil možnosti dalšího využití Musílek.

7.dubna: Ukliďme Česko, baterie do sběru

Přes veškerou osvětu a postupně zlepšující se tendenci se ale baterie stále povalují v přírodě, nebo na skládkách. „Já mám na starosti akci - Ukliďme svět, ukliďme Česko, takže se s bateriemi setkáváme v terénu při dobrovolnických akcích. Baterie jsou velká ekologická zátěž, proto je takový důraz na to, aby se třídily. V přírodě to dělá velkou neplechu. Postupně se rozkládají a v přírodě tak zbytečně končí těžké kovy, které se dostávají do řetězce procesů bakteriálních, půdních, do živočichů a do rostlin,“ popsala pro Blesk Zprávy Kateřina Landová ze Svazu ochrany přírody.

Podle Landové se nejvíc vysloužilých baterií najde na černých skládkách. Tam ale v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko (hlavním úklidovým dnem je letos 7. duben) leží i mnohem nebezpečnější věci, jako například elektrospotřebiče.

Skoncujte s kačenkou. Hračky do vody jsou prolezlé bakteriemi, tvrdí studie

Podle statistiky jsou v odevzdávání tohoto materiálu velké rozdíly mezi jednotlivými kraji. Nejpilnější jsou obyvatelé Jihomoravském kraji. Nejméně baterie třídí kraj Karlovarský. Podle výzkumu se v jednotlivých domácnostech nacházejí i desítky použitých baterií, které by měly být recyklované. Přitom se dají odevzdat na spoustě míst, vybírají je třeba prodejny, ve kterých se baterie prodávají, často sběrné místo mívají školy, sběrné dvory, nebo červené venkovní kontejnery.