Zastřelí Standu? Národní park Šumava řeší, co s jelenem, který se nebojí lidí

Jelen na odstřel žije ve výběhu v obci Kvilda. Před několika týdny zvíře napadlo návštěvníka. Jelen totiž ztratil plachost a to prý i díky návštěvníkům, kteří ho krmili. Po zveřejnění peticí na internetu to vypadá, že by ho vedení Národního parku přece jen mohlo ušetřit smrti. Jelen by mohl jít do soukromých rukou.

Po internetu kolují hned dvě petice za záchranu jelena. Incident, který se udál minimálně před 14 dny, skončil šťastně, návštěvník utrpěl lehčí poranění, přesto prý vedení parku rozhodlo o odstřelu zvířete a výběh uzavřelo. Návštěvníci se jen na přilehlém parkovišti dočetli, že je zavřeno z technických důvodů.



„Ahoj, možná jste někteří byli na Kvildě na Jelení naučné stezce. Možná jste se také dostali do kontaktu s tamním jelenem, který se spřátelil s lidmi natolik, že se chodil pravidelně k návštěvníkům nechat podrbat a pohladit. Dělalo mu to dobře. Sama jsem tam byla dvakrát a pokaždé jsem měla šanci si ho pohladit,“ uvádí v petici žena s přezdívkou Vejv.

Hlavní potíž je, že se nebojí lidí

V další petici se píše: „Takovéto řešení je nepřijatelné! Jelen, který zranil návštěvníka, jevil známky absolutní ztráty plachosti, za což nese plně vinu personál návštěvnického centra, a nyní je jeho povinností zajistit bezpečnost jelena i návštěvníků výstavbou plotu nebo vyškoleným doprovodem, popřípadě přesunem jelena do jiného chovného zařízení,“ uvádí autor druhé petice, který zůstal v anonymitě. Obě dvě dohromady posbíraly přibliže 7 tisíc podpisů.



„Zařízení je správy národního parku. Je tam jeden jelen a 5 laní. Jelen byl přivezený z obory, nebyl z volné přírody, a byl zvyklý na lidi, sice ne moc, ale byl. Návštěvníci procházejí přímo oborou, zvíře není někde za vysokým plotem a už několikrát došlo k různým atakům,“ uvedl pro Blesk Zprávy Václav Vostradovský, starosta Kvildy. Podle něho mělo tedy vedení Národního parku Šumava dost času, aby situaci řešilo.

Zachrání jelena místní spolek?

Například loni se prý turista z Prahy postavil před jelena, druhý ho zezadu plesknul a jelen se ohnal. „To je běžná věc, udělalo by to i domácí zvíře, je to spíš nerozum některých návštěvníků. Správa parku, místo aby vyhodnotila situaci tak, že by udělala nějaká opatření, která by tomuhle zamezila, tak místo toho před 14 dny uzavřela centrum,“ upozornil starosta. S ním navíc nikdo z parku nemluvil, což už se prý stalo u podobně důležitých věcí i v minulosti. O uzavření se dozvěděl až z médií.

Když celá věc vyplula na povrch a po internetu začaly kolovat zmíněné petice, tak se začala ozývat i řada lidí, kteří vlastní nějakou tu oboru, s tím, že si zvíře odkoupí. Národní park by se tak podle jednoho z nich měl rozhodnout, že jelena nabídne větším zařízením. Když o něj nebude zájem, měl by se prodávat obálkovou metodou.

O „jelena Standu“, jak mu tady říkají, má zájem i místní Klub vojenské historie Gabreta (keltský název Šumavy), kterému předsedá právě starosta Vostradovský. Pokud dojde na obálkovou metodu, tak by jej rádi odkoupili a umístili do některé ze šumavských obor.

Národní park pak potvrdil novinářům, že hledá jinou variantu než odstřel. Buď se odstěhuje do dalšího šumavského parku, nebo bude opravdu prodán.

Za Standu se staví i zpěvák skupiny Jelen Jindra Polák