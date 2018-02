Mniši ukázali kung-fu na Staromáku. „Svoboda je pro Evropany problém,“ tvrdí

Do Česka přijeli mniši z kláštera Shaolin v Číně. Už brzy v Praze a v Brně předvedou show, na které ukáží to nejlepší z bojového umění kung-fu. Šaolinský mnich se svému umění učí od pěti až šesti let. Vyrůstá v klášteře, kde se kromě fyzické přípravy vzdělává jako kterékoli jiné dítě. Nakolik se slučuje se buddhistický způsob života s tím, aby mniši dělali velkolepou show ve světě? Na to se Blesk Zprávy zeptali jednoho z nich, který promluvil i o tom, jak je svoboda pro Evropany mnohdy problém.

Aby mnich přerazil kus dřeva nebo kovu, stojí za tím pět až šest let tvrdé práce. Mnich vstává v v pět hodin ráno a jde cvičit kung-fu. Od sedmi do 8:30 mají cvičenci osobní volno. Jdou se najíst, provedou hygienu a věnují se něčemu svému. Od půl deváté až do půl dvanácté mají běžné vyučování. Tedy například dějepis nebo matematiku.

Do půl druhé následuje pauza na oběd a odpočinek. Do půl sedmé jsou pak znovu na programu bojové dovednosti, rozcvička a příprava kung-fu techniky. Do půl deváté běží opět vyučování a po deváté hodině přichází čas spánku, večerka.

Mniši mají na osobní život velmi málo času, neznamená to ale, že by se nemohli stýkat s opačným pohlavím. Můžou. Vztahy jsou takzvaně „odtud potud“. Země i klášter se otevřeli jak světu, tak společnosti. Studenti se tedy ve volném čase mohou stýkat, s kým chtějí. Ovšem jakmile se ožení, musí z kláštera pryč.

Duše a tělo v harmonii

Mezi bojovými umění prý není moc velký rozdíl. Je to sportovní a zároveň duchovní disciplína. V Shaolinu je ale nejdelší nepřerušená tradice. Navíc rozvíjí fyzickou i duševní a duchovní stránku člověka. To však musí být v absolutní harmonii.

S výukou šaolinského mnicha se začíná v pěti až šesti letech dítěte. „Pro nás je nejdůležitější, aby samo to dítě mělo radost z toho, co dělá. Takže dá se říct, že nejdůležitější, a to na to dbáme je, aby to dítě samo chtělo a nebyla to jen vůle rodičů,“ uvedl šaolinský trenér.

Jak se tak brzo pozná, že dítě bude mít radost z toho, co dělá, a že se hodí do kláštera Shaolin? „Než dítě přijmeme, tak navštívíme jeho rodiče a domácnost,“ vysvětlil trenér. Tam je prý rychle jasné, jestli se dítě na tuhle dráhu hodí. Většina dětí prý ale vyhovuje, ale pokud existuje nějaká pochybnost, může klášteř chlapce přijmout jen „na zkoušku“.

Děti začínají protahovacími cviky, postupně se přidává jak cvičení, tak zátěž. Mistr kontroluje správnost provedení a je s žákem stále v kontaktu. Meditace potom nevypadá tak, jak je Evropan zvyklý z filmů, probíhá hlavně dopoledne a to formou cvičení.

Svoboda, která neprospívá

Na zahraničí se šaolinští mniši dívají shovívavě. Ve světě prý může být rozdíl v přístupu k životu, ale lidé jsou všude stejně dobří. Podle mistra však jeden velký rozpor existuje. Běžný Evropan se často „hledá“. Zatímco v Číně je student studentem a nepřemýšlí nad tím, co by mohlo být jinak. Je disciplinovaný a zvyklý poslouchat autoritu. Podle šaolinských mnichů je sice svoboda dobrá, ale někdy není Evropanovi tak docela ku prospěchu.

Že ryze duchovní lidé, jakými mniši jsou, vystupují na komerčních představeních, prý nevadí. V Česku je budete moci vidět 28. února v Praze, 1. března potom v Brně.

„V současné době se postupně, i v Evropě, dostávají duchovní principy víc do povědomí i mezi obyčejné lidi. A proto se dá říct, že tam není žádný příkrý rozpor mezi jádrem moderního způsobu života. Tím, k čemu se směřuje, a tím původním smyslem života, který vnímali lidí v době, kdy byli více propojeni s buddhistickou filosofií,“ dodal pro Blesk Zprávy trenér.

Celý rozhovor s šaolinským trenérem:

Jak vypadá den Shaolinského mnicha

Pokud je to dospělý člověk, tak na rozdíl od dítěte nestuduje běžné předměty, jako je biologie, zeměpis, počítání a tak dále. Ale týká se to jak cizinců, kterých je asi 30 procent z dospělých, kteří přijíždějí každoročně do Shaolinu, tak ti v té době když by děti studovali, tak se učí čínskou tradici a čínskou historii, to znamená různé kulturní předměty, filosofii a tak dále.

Co říkáte na Česko a na Čechy?

My to vnímáme tak, že to co je v zahraničí, to znamená Evropa tak že z toho našeho úhlu pohledu, to co zajímá nás, v tom není žádná převratný rozdíl. To znamená, že ty země mají svoje specifikum, al ez našeho pojetí, z toho jak vnímáme věci, tak vidíme lidi všude stejně dobře.

Zásadní rozdíl mezi Evropou a Čínou?



Lidé jsou tedy všude stejní, jemný rozdíl je v tom jak lidí tráví svůj život, jinak ta zásada a podstata je stejná.

Jak jde dohromady buddhistické pojetí ýivota a show?

Jak se dítě stane mnichem?

Popište jak probíhá výcvik.

Dá se říct, že to není tak, že by se učili jiné věci v jiných letech. Ale je to podobné jako rozdíl mezi střední a základní školou a to, že se učí podobné věci, akorát se zvyšuje obtížnost. Není tam principielně rozdíl v tom v jakém roce, ale jsou to podobné věci, jen více intenzivní.