Je libo originál Raškovky, hokejku Haška či číslo Koukalové? Dražba pomůže handicapovaným

Rozárii Mošovské je 14 let, podle její trenérky Kláry Jelínkové je to nadějná vrhačka. Hází koulí, diskem i oštěpem. „Svojí pílí a talentem se letos dostala do reprezentačního týmu České republiky. A již získávala první zkušenosti na Grand Prix v Berlíně, kde se jí velmi dařilo. Nyní má závodní plán hodně našlapaný. V březnu bude závodit na GP v Dubaji a Sharjahu, pak ji čekají velké závody v Berlíně a Freitalu, dle financí vyjedeme na další závody světového poháru do Itálie a Švýcarska,“ komentuje Rozárčiny plány a úspěchy Klára.

Za dívčiným handicapem stojí porušení míchy, které vzniklo jako komplikace při porodu. Podle trenérky Kláry situaci zhoršil i nezkušený lékař. Rozárka od pasu dolů nic necítí.

Pupeční šňůra kolem hlavy

Osud Františka Serbuse (33) také poznamenal porod. Zamotala se mu pupeční šňůra kolem krku a chvíli se dokonce dusil, to může za Fandův handicap, dětskou mozkovou obrnu. Žije a vypořádává se s ní od narození. Je z něho úspěšný atlet i DJ. František je podle Kláry v týmu jedním z nejvšestrannějších sportovců.

„Co se atletiky týče, je nejlepší v našem klubu, který bodoval i na paralympiádách, skoro po 25 letech se ovšem chystá svou závodní kariéru ukončit, konkrétně tedy na světovém šampionátu v Dubaji,“ poznamenala Klára.

Loni František vybojoval celou řadu cenných kovů. V Dubaji získal stříbro v disku (výkon 16,33 m) a bronz v kuželce (25,99 m). V sousedním Sharjahu získal dvě zlaté medaile a to disk (16,39 m) a kuželka (30,75 m). Tento výkon by podle Kláry na mistrovství světa v Londýně dobyl stříbrnou medaili.

Rozárka s Františkem patří mezi děti a mladé lidi, které by měla podpořit speciální aukce s názvem „Sport pomáhá všem!“.

Chcete Raškovku?

Uspořádat se ji rozhodla Nadace Jedličkova ústavu, startuje 14. února a končí 25. února, poběží na serveru www.sportovniaukce.cz. Předměty do aukce věnovali známí sportovci, a že je o co stát.

„Naše nadace se věnuje podpoře handicapovaných dětí a dospělých už řadu let. Toto nás napadlo ve spojitosti s probíhající olympiádou. Naskytla se šance na spolupráci s předními sportovci a tak nás napadlo uspořádat aukci. Celé Česko žije sportem a podporuje olympioniky. Trofej od předního sportovce bude pro lidi určitě lákavá. Navíc tím pomůžou někomu, kdo pomoc potřebuje,“ popsala pro Blesk Zprávy.

Aukce obsahuje také jednu opravdovou lahůdku, svetr, čepici a rukavice Jiřího Rašky. Což je naprostá rarita, všechny jeho věci totiž rodina věnovala muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

A jaké další kousky můžete získat? K mání je kupříkladu jedna z hokejek Dominika Haška. Gabriela Koukalová věnovala své startovní číslo z loňského světového poháru v Kantiolahti, Šárka Straková pro změnu dala startovní číslo z olympiády v Turíně a Eva Samková svetr z nejnovější sportovní kolekce Pchjongčcchang 2018. Všechny předměty je možné si prohlédnout v pražském obchodním centru Chodov.