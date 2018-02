Žlutá zimnice řádí v Brazílii a pronikla do Evropy. Karneval v Riu obchází strach

V Brazílii bují žlutá zimnice. Zatím se případy nákazy a úmrtí objevily pouze na venkově, ale po úhynu opic na předměstí velkých měst, jako je např. Sao Paulo nebo Rio de Janeiro, epidemiologové mají důvod k dalším obavám. Choroba by se mohla začít šířit právě do měst. Úřady nařídily preventivní očkování místních a uzavřely zoo a některé příměstské parky. Nákaza se objevila už i v Holandsku. Situaci by mohl navíc zkomplikovat blížící se karneval v Riu, kam dorazí tisíce turistů z celého světa.

Za poslední rok zemřelo na následky onemocnění žlutou zimnicí 53 lidí, z toho 21 lidí zemřelo v Sao Paulu a osm v Rio de Janeiru.

„Dosud hlášené případy nákazy a úmrtí v souvislosti s touto epidemií se zatím vyskytly jen na venkově. Vzhledem k úhynu opic na předměstí velkých měst následkem nákazy virem žluté zimnice místní úřady nařídily preventivní očkování milionů místních obyvatel a současně byly dočasně uzavřeny místní ZOO, botanické zahrady a některé příměstské parky,“ řekl pro Blesk Zprávy epidemiolog Rastislav Maďar, který situaci sleduje.

ZOO v Sao Paulu byla uzavřena poté, co v jejím areálu bylo nalezeno tělo uhynulé divoce žijící opice. „Světově známá galerie moderního umění a botanická zahrada Inhotim art park v Bruma dinho v Minas Gerais umožňuje vstup pouze návštěvníkům, kteří prokáží platné očkování proti žluté zimnici,“ dodal lékař. Místní momentálně čekají v dlouhých frontách na očkování.

Nemoc do Evropy zavlekl Holanďan

„Na začátku ledna bylo potvrzeno onemocnění u 46letého turisty v Holandsku, který pobýval v okrese Maripora a Atibara ve státě Sao Paulo od loňského prosince až do ledna. Nemocný nebyl proti žluté zimnici očkován. Nemoc propukla horečkou, bolestí hlavy, žaludeční nevolností, nemocný zvracel, měl průjem a myalgie. Pacient byl hospitalizován v nemocnici v Rotterdamu a jeho zdravotní stav se zlepšuje,“ uvedl Maďar.

Situaci by mohl zkomplikovat tradiční karneval v Riu de Janeiru, který propukne 9. února a potrvá až do 14. února. Na akci se chystají tisíce turistů ze všech koutů světa, kteří by se mohli nakazit a následně zavléct nemoc i do dalších států.

Očkování ocení turisté i místní. Není ale pro každého

I když se nákaza v turistických oblastech a velkých městech východního brazilského pobřeží zatím nevyskytuje, místní úřady doporučují cestovatelům ze zahraničí preventivně se před cestou proti žluté zimnici očkovat. Jedna dávka vakcíny poskytuje ochranu na celý zbytek života. Očkované však nemohou být děti do devíti měsíců věku, těhotné ženy a osoby s oslabenou imunitou, těm se doporučuje raději necestovat do rizikových oblastí.

Pokud se hodláte vydat do Brazílie, měli byste se proti žluté zimnici očkovat. Očkování provádí pouze specializovaná očkovací cetnra. Vakcína ovšem zabírá až deset dní po aplikaci.

Krvácivé onemocnění

„Žlutá zimnice je nebezpečné krvácivé horečnaté onemocnění, které způsobuje epidemie a četná úmrtí v oblastech tropické a subtropické Afriky a Latinské Ameriky. Onemocnění se vyskytuje ve třech formách. Městská forma je celoroční, nezávislá na období dešťů, pralesní (sylvatická) a savanská forma jsou přenášeny především v období dešťů. Výskyt v jednotlivých zemích se rok od roku mění podle rozšíření infikovaných komárů a proočkovanosti místní populace,“ vysvětlil epidemiolog.

Komár jako přenašeč

„Žlutou zimnici přenášejí hlavně moskyti a komáři. Jednou infekční komár zůstává rizikový už po celý svůj život. Původcem onemocnění je virus ze stejné skupiny jako např. virus klíšťové a japonské encefalitidy, očkování proti těmto nemocem však nechrání proti žluté zimnici,“ řekl Maďar.

Horečka, zimnice a vysoká úmrtnost

Onemocnění má různé formy, od lehčí až po orgánové selhání končící smrtí. Projevy nemoci se nemusí objevit u všech infikovaných osob. Prvotní příznaky onemocnění se objeví po třech až šesti dnech a zahrnují vysokou horečku, zimnici, únavu, bolesti hlavy a zad, nechutenství a zvracení.

Pacient má zarudlé spojivky a kůži, překrvené sliznice úst, zvětšená játra. V dalším období horečka klesá a část postižených osob se uzdraví. Asi u pětiny nemocných nastává třetí stadium se všemi předchozími příznaky, k nimž se přidává žloutenka, krvácení a nakonec dochází k selhání více orgánů.

„Smrtnost (počet zemřelých z počtu nakažených) žluté zimnice je velmi vysoká, závažným stavům s poruchou funkce jater a ledvin podléhá více než polovina nemocných. Účinná léčba není, léčí se jen příznaky,“ varoval lékař. Horší průběh nákazy se obecně zaznamenává u zahraničních návštěvníků než u domácí populace.