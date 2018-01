Smrt doma stojí VZP miliardu ročně. Mobilní hospice usilují o smlouvy s dalšími pojišťovnami

Od 1. ledna tohoto roku byla do Seznamu zdravotních výkonů nově zařazena mobilní specializovaná paliativní péče. Ta se věnuje těžce nemocným pacientům, kteří chtějí zemřít doma. Některá zařízení, která tuto péči poskytují, byla v roce 2015 zařazena do pilotního programu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která přezkoumávala fungování mobilní paliativní péče. Na konci loňského roku smlouvy pilotního programu skončily a v tuto chvíli čekají hospice na uzavření nových smluv nejen s VZP, ale i s dalšími pojišťovnami. U těch je ale čeká časově náročné výběrové řízení.

Ještě minulý týden žádný hospic v Česku, kde se poskytuje mobilní paliativní péče, neměl podepsanou smlouvu s žádnou pojišťovnou.

Na jednání zástupců poskytovatelů mobilní hospicové péče se zástupci zdravotních pojišťoven se podle Ireny Závadové z České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) podařilo u VZP prosadit všechny připomínky, které měly hospice k původnímu návrhu smluv.

„Původní nabízené podmínky kladly na mobilní hospice povinnost převzít veškerou péči o pacienta, což by byl ve výjimečných případech zásadní problém,“ řekla Blesk Zprávám Závadová a vysvětlila: „Když si nemocný při pádu zlomí nohu, musel by v tomto případě další péči jako operaci a hospitalizaci hradit mobilní hospic a to bylo nereálné.

VZP tedy nakonec souhlasila, že zdravotní péči v těchto případech převezme poskytovatel ošetření, tedy např. chirurgie.

Limit úhrady: Na smrt máte 30 dní

Zůstává i doba 30 dnů, po kterou bude pojišťovna proplácet péči o pacienta, u dětí je to 90 dní, v následujících dnech bude péče hrazena jen v poloviční výši. To však nepovažuje Závadová za zásádní problém, podle ní je obvyklá délka péče poskytovaná mobilními hospici kolem 14 dnů.

Podle Oldřicha Tichého, mluvčího VZP, je ve sporných případech pojišťovna rozhodnuta jednat i o delší úhradě.

Paliativní péče za miliardy

Pojišťovny již hradí péči o umírající, a to jak agenturám domácí péče, tak i kamenným hospicům a léčebnám pro dlouhodobě nemocné.

„Mobilní hospice doplňují síť zařízení, s nimiž má VZP smlouvy na poskytování paliativní péče. Za služby svým klientům v konečné fázi života platí každoročně kolem jedné miliardy korun, přičemž tato částka rok od roku roste. Například lůžkovým hospicům poslala loni VZP 136 milionů korun a v letošním roce se očekávají náklady 156 milionů korun (nárůst o 14,7 %). Paliativní péči poskytuje nemocným také většina agentur domácí péče – těm VZP loni zaplatila 1,27 miliardy korun a pro letošek počítá s částkou 1,33 miliardy,“ uvedl Tichý.

Smlouvy čekají na uzavření

Faktem je, že zařízení poskytující mobilní paliativní péči v tuto chvíli nemají uzavřené žádné smlouvy o poskytování. Některé měly smlouvy pouze na pilotní program, ty však v prosinci vypršely. Smlouvy by se měly uzavřít co nejdříve.

„O prodloužení smluvního vzahu nás VZP informovala písemně, fakticky smlouvu ještě nemáme,“ potvrdila ředitelka mobilního hospicu Ondrášek Bronislava Husovská.

„Náš mobilní hospic byl od 1. 7. do 31. 12. 2017 v pilotím programu VZP, kdy jsme měli na tutu dobu možnost uhradit péči 25 pacientům (pojištěncům VZP) po dobu 30 dnů. Dnešní situace je taková, že nám došel od VZP návrh dodatku na prodloužení smluvního vztahu na odbornost 926 do 31. 12. 2018 dle nastavených pravidel pilotního programu 2017. Tento dodatek budeme v co nejbližší době podepisovat, protože pro nás představuje alespoň nějakou úhradu z veřejného zdravotního pojištění,“ řekla Blesk.cz Kateřina Tichá, ředitelka mobilního hospicu Nejste sami.

„Hospic sv. Štěpána má na poskytování domácí hospicové péče pro rok 2018 zatím jen dopis od ředitele VZP s příslibem, že bude prodloužen pilotní program (dodatek jsme zatím neobdrželi, původní smlouva o „pilotu“ byla do konce roku 2017). To je pro nás trochu zklamání, protože jsme doufali, že po schválení nové úhradové vyhlášky dosáhneme na standardní smlouvu,“ říká ředitelka hospicu Monika Marková.

„Ministerstvo zdravotnictví apelovalo dopisem na jednotlivé ředitele zdravotních pojišťoven, aby tyto smlouvy byly uzavřeny co nejdříve a byla co nejrychleji zajištěna dostupnost péče pro pacienty,“ okomentovala situaci mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Dlouhé výběrové řízení

Ty mobilní hospice, které žádnou smlouvu s VZP neměly nebo chtějí mít smlouvy s dalšími pojišťovnami, čeká výběrové řízení, které je podle některých zástupců časově náročné.

„Pokud chce poskytovatel uzavřít s pojišťovnou smlouvu na odb. 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu, musí nejprve projít výběrovým řízením na Krajském úřadu příslušného kraje. Poskytovatel musí také splňovat požadavky na věcné a technické vybavení definované vyhláškou č. 92/21012 Sb,“ vysvětluje Petr Kvapil, mluvčí Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

„Jakmile získají souhlasné stanovisko Krajského úřadu ve výběrovém řízení, mohou požádat zdravotní pojišťovny o smlouvy,“ říká Hana Kadečková ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

„Jednotlivé žádosti budeme posuzovat podle regionů, kde budeme přihlížet na kmen našich pojištěnců a pokrytí stávajícími smluvními partnery (například domácí péče, kamenné hospice). U poskytovatelů zdravotních služeb je nutné zejména dostatečné personální zajištění,“ vyjmenovává Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Sporný bod mezi ministry: Vláda bude řešit vážně nemocné i pečovatelky zdarma

Situace se nezměnila?

Většinu nákladů na péči hradí hospice samy ze svých zdrojů, jako jsou veřejné sbírky, dary nebo granty.

„V úhradové vyhlášce byla stanovena těmto výkonům u dospělých pacientů hodnota bodu ve výši 1 Kč po dobu 30 dnů, od následujícího dne ve výši 0,50 Kč. U dětských pacientů se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč po dobu 90 dnů, od následujícího dne ve výši 0,50 Kč,“ řekla Gabriela Štěpanyová z MZČR.

Jedná se o cenu hodnoty jednoho bodu - za den péče však pojišťovna uhradí buď 1152 nebo 1463 bodů/korun, což je hodnota výkonu ošetřovacího dne dle symptomové zátěže pacienta, vysvětluje Pavel Klimeš z hospicu Cesta domů.



„Situace se tedy pro nás nijak radikálně nezměnila, i nadále musíme prostředky na náš provoz z 80 % získávat z jiných zdrojů, což je opravdu dlouhodobě velice namáhavé. To, že se v bodové vyhlášce objevila možnost úhrady paliativní péče, je však i přes všechny tyto obtíže průlomová záležitost, ze které nezbývá než mít radost,“ uzavírá Tichá z mobilního hospicu Nejste sami.

