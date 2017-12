V Česku je na 350 nových milionářů. Výhry v loterii tají i před rodinou

Česko se letos rozrostlo o 348 čerstvých milionářů, kteří své bohatství získali sázením. Díky výhrám v číselných loteriích nebo v kurzových sázkách si dohromady rozdělili více než miliardu korun. Nejvíce milionářů „vyrobila“ Sazka, která také vyplatila i nejvyšší letošní výhru – 72,3 milionu korun. O dva milionáře už se postarala i státní loterie Účtenkovka. Většina lidí chce výhru investovat do bydlení nebo cestování, jiní si zase chtějí pořídit kanadská kamna nebo zahradní traktůrek.

Díky štěstí v loterii přibyl v Česku jeden milionář v průměru každý den roku 2017. Tuzemské sázkové kanceláře a společnosti zatím vyplatily 346 výher překračujících jeden milion korun. Už dva milionáře „vytvořila“ také v listopadu spuštěná státní loterie Účtenkovka, která v každém slosování vyplácí jednu milionovou výhru. Celkem si tak tito šťastlivci rozdělili více než miliardu korun.

O velkém štěstí může hovořit třeba žena z Karlovarska, která si vsadila v loterii Korunka. Krátce potom si odložila věci na nedaleký stolek, a když si následně uklízela věci do kabelky, nemohla svůj tiket najít. „Pravděpodobně měla vnitřní tušení, protože si vsadila stejný tiket ještě jednou. Ještě ten den odpoledne zjistila, že její předtucha byla správná, neboť na svůj tiket vyhrála 1 048 000 korun. Tato výhra ji natolik motivovala, že se znovu pečlivě podívala do svých věcí a svůj druhý tiket našla,“ řekl pro Blesk Zprávy Pavel Heral z marketingového oddělení loterie. Paní si tak za jeden den přišla na více než dva miliony.

Za chleba a rohlíky 200 tisíc: Hana (69) vyhrála v Účtenkovce

Nejvíce milionových výher, celkem 233, rozdala Sazka. Ta má prvenství také v žebříčku nejvyšších výher roku 2017. Nejvyšší výhra činila 72,3 milionu korun, následovaly pak částky 67,5 a 50 milionů. Ve 120 zatím uskutečněných losováních Sportky byla nejčastěji tažena čísla 47, 31 a 4.

Tikety ukryté v bankách i ve sklepě

„Výhru dostanou šťastlivci, jen pokud se prokážou výherním tiketem. Často proto vymýšlejí různé skrýše, kam ho bezpečně uložit. Více než polovina milionářů nám řekla, že se o tiket bála, a výherní čísla tak končila v trezorech, bankách, ale i založené v knihách, ve sklepě nebo zásuvkách na víno,“ uvedl ředitel komunikace Sazky Václav Friedmann.

I tyto peníze Češi v roce 2017 vyhráli. | Archiv CNC

Pokud jde o výhry, tajnosti s nimi dělají Češi dost často. „Radost sdílejí se svými partnery, ale někdy ani to ne. Nechají si to jen pro sebe,“ dodal pro Blesk Zprávy Friedmann s tím, že například ve Velké Británii nebo v Americe je běžné, že výherci se stávají celebritami. A že jejich fotky i příběhy plní média. Podle nedávného průzkumu Sazky by nicméně každý desátý Čech o své vysoké výhře nikomu neřekl.

Desítky lidí měly štěstí také při sázení na sport nebo jiné příležitosti. Například společnost Tipsport vyplatila celkem 40 tiketů s výhrou přes milion korun, společnost Fortuna 54 takových tiketů a Chance celkem pět. „Další milionové výhry do konce roku určitě ještě přibudou s tím, jak sázkařům budou docházet tikety na dlouhodobější sázky,“ myslí si mluvčí Fortuny Petr Šrain.

„Nejvyšší výhrou bylo 9,95 milionu za vsazených 92 tisíc na tiket. Nejnižší vsazenou částkou, která stačila na výhru přes jeden milion, bylo 300 korun,“ upřesnil mluvčí Tipsportu Václav Sochor s tím, že výherci jsou z různých míst republiky.

Šťastlivec v loterii vyhrál 16,8 miliardy. Měl větší šanci být prezidentem, než trefit jackpot

Peníze na bydlení a dovolenou i na plastiku

Vysoké výhry podle sázkových firem a kanceláří Češi nejčastěji investují do bydlení, a to až dvě třetiny z nich. Dále potom následují luxusní dovolené a koupě auta. „Například výherce z jižní Moravy se svěřil, že z výhry těsně nad milion korun plánuje splatit část hypotéky, koupí si nové auto a se ženou vyrazí v zimě na exotickou dovolenou,“ uvedla Markéta Světlíková, manažerka komunikace sázkové kancléře Chance.

Objevují se ale i méně častá přání, lidé si chtějí pořídit například kanadská kamna nebo zahradní traktůrek. Například ženy – mnohem častěji než muži – chtějí část peněz použít na plastickou operaci.

„Mezi výherci se ale najdou i tací, kteří nemyslí jen na sebe, nebo myslí i na budoucnost. Například sázející z Moravy, který dlouhodobě podporuje Lékaře bez hranic, tak mohl této organizaci poslat o něco štědřejší příspěvek,“ vzpomíná Pavel Heral z Korunky.