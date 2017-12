Češi k Vánocům kupují kozy a latríny za miliony. Pomoc míří do celého světa

„Lidé u nás nakupují stále více, loni už to bylo za víc než 14 milionů korun,“ popisuje Tomáš Urban z organizace Člověk v tísni. Přitom na začátku projektu v roce 2009 to bylo jen něco přes třetinu současné částky. „V loňském roce Dárek pro život zakoupilo 1 285 lidí, kteří přispěli celkovou částkou více než 2,1 milionu Kč,“ doplňuje Miroslav Ledvinka z české pobočky UNICEF.

I jejich projekt přitom získává na popularitě. „V prvním roce projektu se podařilo získat 1 milion Kč,“ dodává Ledvinka. I Dárek pro život tak za 6 let své existence vyrostl na dvojnásobek. Rekordním rokem pro UNICEF byl však rok 2015, kdy lidé koupili dárky za 2,7 milionu korun. „Výsledek byl výrazně ovlivněn zemětřesením v Nepálu, které mělo u českých dárců velkou odezvu, vysvětlil Ledvinka.

Zima se blíží: Aktivisté sbírají spacáky. Rozdají je pražským bezdomovcům

Češi rádi vidí, na co jejich peníze jdou

Podobné kampaně si přitom v Česku našli stálou „fanouškovskou“ základnu. „Asi třetina dárců přispívá opakovaně, pro část se koupě nových dárků stala nepostradatelnou vánoční tradicí,“ vysvětluje Urban.

„Inspirovali jsme se u kolegů v Irsku, který podobný eshop mají, ale v Česku to lidi zjevně baví víc, takže už jsme úspěšnější,“ přidává k tomu, jak celý projekt původně vznikl. Úspěšná je především koza, kterou lidé mohou darovat od začátku a která se stala neoficiálním maskotem Skutečného dárku. Zároveň dodává, že lidé díky projektu mohou vidět, že neziskovky odvádí skutečnou práci.

„Lidé mají potřebu pomáhat, ale chtějí si sami rozhodnout, na co konkrétně bude jejich příspěvek použit. Přesně to umožňuje projekt Dárky pro život. Všechny zakoupené humanitární pomůcky téměř okamžitě pomáhají konkrétním dětem tam, kde to nejvíce potřebují,“ potvrzuje uvažování Čechů i ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Michaela Chovancová: Celý svět nespasíte, ale dětem z děcáku pomoct můžete!

Zatímco stálicí Člověka v tísni se stala koza. U UNICEFU jsou populární tablety na čištění vody. Každá společnost má ale i své novinky. U Člověka v tísni jsou jimi ryby. Ty zamíří za potřebnými do afrického Konga. V zemi zmítané nestabilitou totiž část lidí utekla do před boji do pralesů. „Naučili se stavět rybníky od Němců, a sami si jich desítky založili, ale neumějí to moc dobře a chybí jim násada,“ popsal Urban. Právě s tím mají pomoci dárky z České republiky.

UNICEF si pochvaluje i zájem lidí o odčervovací tablety nebo speciální výživu pro extrémně podvyživené děti. Ani Dětskému fondu ale nechybí v nabídce novinky. U těch se zaměřil především na první okamžiky dětí na světě. Lidé tak mohou kupovat sterilní oblečení pro porodní asistentky, movitější z nás i celá porodní křesla.

Linda pomáhá dětem z „děcáků“ hledat práci. Kryštof se dostal do Microsoftu

Dárky míří do celého světa i do České republiky

Dárky obou organizací se po nákupu rozletí v podstatě do celého světa. „Největší objem pomoci vždy směřuje do zemí, kde je situace dětí nejhorší – v letošním roce například do hladomorem postiženého Jižního Súdánu, válečných oblastí Jemenu, Sýrie a Nigérie, na karibské ostrovy zasažené zářijovými hurikány,“ popisuje za UNICEF Ledvinka. České dárky se ale dostanou do exotického Bhútánu i na Ukrajinu.

Činí se i Člověk v tísni, který i bez podpory OSN pomáhal v 11 zemích v Asii a Africe. Velká část pomoci zamířila například do Kambodži. Skutečné dárky ale mířily i mnohem blíže. Už dva roky totiž funguje Skutečný dárek i na českých školách. Lidé tak mohou přispět například na doučování dětí ze znevýhodněných rodin.