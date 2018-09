Legendární Škodě 1203 je 50 let! Vozila do porodnice i na hřbitov

Dodávka se samonosnou bezkapotovou karoserií se těšila velké oblibě, nebo byla naopak zatracovaná. Škoda 1203 je jediný český sériově vyráběný malý užitkový automobil. V neposlední řadě jde také o poslední auto této značky s motorem a převodovkou vpředu a pohonem zadních kol.

Málokdo ví, že její kusová výroba skončila teprve před nedávnem. Ale od počátku…

13 let vývoje

V roce 1955 tehdejší ministerstvo automobilového průmyslu zadalo Automobilovým závodům (AZNP) v Mladé Boleslavi požadavek na vývoj nového užitkového vozu s hmotností do 950 kg. „Příprava byla netradičně dlouhá. První prototypy vznikly už v roce 1955, tedy třináct let před uvedením do výroby,“ řekl Blesku vedoucí archivu Škoda Auto Lukáš Nachtmann.

Počátkem 60. let bylo rozhodnuto, že ponese označení 1203 a bude mít co nejvíce příslušenství shodného s připravovanou Škodou 1000 MB. Například stejnou palubní desku či zadní svítilny. Souhlas k zahájení technické výroby vozidla byl vydán v roce 1965 a v červnu 1968 byla svařena první karoserie.

Už jen opravy

Mezi lety 1968 a 1981 se Škodovka 1203 vyráběla v závodě ve Vrchlabí, odkud vyjelo 69 727 kusů. V roce 1973 se část produkce přesunula do slovenské Trnavy. Roku 1981 se vyrábělo už jen na slovenském území. Přibližně po třiceti letech se ale výroba vrátila zpět. V Žacléři, poblíž Vrchlabí, ji vyráběla firma Romana Jirouše až do konce minulého roku, ještě loni dodala dvě nová auta do zahraničí. V současnosti se věnují pouze opravám a výrobě karoserií a náhradních dílů.

Nesmrtelná díky přezdívkám

Mezi motoristy měla rozporuplnou pověst a řadu přezdívek, mimo »dvanáctsettrojky« to byla také »razdvatrojka «, »dvanáctsettroska« nebo »dunihlav«. Řidiči si stěžovali na hlučnost, malý výkon motoru či jeho přehřívání.

Hvězda seriálu

Charakteristická houkačka této škodovky zněla i v původních dílech televizního seriálu Sanitka. V jednom z dílů se v koloně prohánělo dokonce celkem 13 sanitek. Uháněly na místo leteckého neštěstí.

Auto pro všechno

Škodovka nejvíce posloužila zdravotníkům. Byla nejčastěji využívanou sanitkou v tehdejším Československu. Využití našla ale i u hasičů, policistů… V podobě valníku se v ní převáželo prakticky cokoli.

Logo Škoda (1926 – 1990)

Logo se slavným »okřídleným šípem« bylo poprvé použito v roce 1926. Jeho původ je zahalen tajemstvím. Někdy se tvrdí, že autorem nápadu stylizované hlavy indiána s čelenkou o pěti pérech byl obchodní ředitel společnosti Škoda Plzeň T. Maglič.

V číslech

Délka: 4520 mm

Šířka: 1800 mm

Výška: 1900 mm (pro sanitky 2120 mm)

Motor: čtyřválcový, objem 1,2 litru, výkon 49 koní

Maximální rychlost: 100 km/h

