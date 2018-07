Průměrný důchod bude 17 tisíc, láká ministr Krčál. A chce zatopit zneužívačům dávek

Průměrný důchod by chtěl dotáhnout až na 17 tisíc korun měsíčně, rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun na jedno dítě a v terénu poctivěji kontrolovat možné zneužívání sociálních dávek. Takové jsou plány nového ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD). Co chce stihnout už přes léto? I to prozradil v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Průměrný důchod v Česku je aktuálně kolem 12 tisíc korun. U mužů více, u žen méně. Kde by se měl pohybovat, řekněme, za dva roky?

Moje představa samozřejmě je taková, aby to bylo nejméně 40 % té průměrné mzdy. Senioři by si zasloužili ten průměr podstatně vyšší, pro mě by to bylo tak 16, 17 tisíc.

Kde na to vzít?

To je o dalším jednání. Toto jsou moje představy. Pokud bychom se domluvili na postupné valorizaci, tak při jednání s panem premiérem a ministryní financí bychom toho postupně dosáhli.

Druhý důchodový pilíř padl tři roky zpět, žádná systematická změna se od té doby neudála, přestože ČSSD vládla tomuto resortu. Přitom je to vaše vlajková loď. Jak rychle to teď půjde a jakou podobu by důchodová reforma měla mít?

Myslím, že budu spokojen, když do konce období připravíme tu důchodovou reformu a bude prodiskutována se všemi politickými reprezentacemi. V současné době je ustavena nějaká komise odborníků a politiků, kteří by měli tyto otázky řešit. Do konce prázdnin budeme chytřejší v této otázce a budeme vědět hlavní obrysy. Zatím je to o přípravě oddělení toho účtu od státního rozpočtu.

Nebylo by třeba do konce funkčního období to už projednat, alespoň částečně, ve Sněmovně? Poté přijdou volby a bůh ví, co bude…

Myslím, že se to může stát. Proto jsem říkal, že bych chtěl mít do konce prázdnin hlavní obrysy.

Po schůzce s prezidentem jste říkal, že přes léto budete připravovat také balíčky pro seniory a rodiny. Mělo by se to týkat i bydlení. Můžete být konkrétnější?

Za prvé to bude seniorské bydlení. Dnes jsou nastavena pravidla přes evropské fondy. Co já vím, chybí malometrážní byty pro seniory, domy s pečovatelskou službou a je třeba se dohodnout na podobě celé záležitosti kolem sociálního bydlení. Pan prezident Zeman si hodně přál, abychom se této otázce věnovali. Musíme to zkoordinovat s ministerstvem pro místní rozvoj.

Podle Rady seniorů je u osamocených seniorů ten problém až tak velký, že někteří končí v zahrádkářských koloniích, protože si ani z průměrného důchodu nemohou zkrátka nájem dovolit. Jak jim pomoci? Dva nebo tři roky, než se připraví legislativa, jsou pro ně poměrně dlouhé…

Není to v současné době jen na legislativě, ale chtělo by lépe využít ty fondy EU. Vím, že jedou programy na domy s pečovatelskou službou, kde se staví malometrážní byty, jsou zde komunitní byty. To budu podporovat společně s kraji.

Když se osamocený senior do tak prekérní situace dostane, kam by se měl obrátit? Co byste mu poradil?

Rozhodně by se měl obrátit na odbor sociálních věcí příslušného města. Všude zůstali sociální pracovníci, jsou schopni rychle zajistit nějaké řešení.

Ve Sněmovně se dokonce mimořádně scházeli poslanci kvůli změnám v doplatcích a příspěvcích na bydlení. ČSSD hrozila, že pokud se ujme vlády na ministerstvu, ten návrh stáhne. Platí to?

Určitě to platí s tím, že bych chtěl tu záležitost řešit komplexně.

Bude to tedy shozeno úplně pod stůl? Nebo to třeba budete chtít vrátit do výborů a změnit?

To vám teď neřeknu, ale vrátíme to na nějaké začáteční projednání. Je potřeba nejprve dořešit tu novelu zákona o sociálním bydlení. Pak také řešit tu roztříštěnost v boji se sociálním vyloučením. To se mi nelíbí. Jinak se nebráním redukci dávek zejména v neprospěch těch obchodníků s chudobou. To skutečně je nehorázné, co se za bydlení platí. Současně to nemůže lidi z těch bytů vyhnat a zapříčinit to, aby se přestěhovali jinam a tvořilo to bezpečnostní problém. Nejjednodušším řešením, a na tom jsme se s paní ministryní Dostálovou domlouvali, by byla cenová mapa.

Po čemž volají i odborníci…

Je třeba se domluvit s městy a kraji, jak bude vypadat. To nemůže být jen komerční, ale také obecní nájemné. Když uděláme nějaký průměr, tak si myslím, že by se mohlo podařit, abychom to spojili se zákonem o sociálním bydlení. Nedostávali by za ten byt 13, 14 tisíc, ale dostávali by třeba 4, což je odpovídající v té lokalitě.

Když jsme u zneužívání dávek. Je to v Česku problém? A jak s tím co nejefektivněji bojovat?

Jsme domluveni s Úřadem práce na efektivnějších kontrolách, zcela určitě. To je jedna věc. Úřad práce na to ale v současné době nemá kapacity.

Půjde přímo o šetření v terénu?

Přímo šetření v terénu.

Kolik lidí na to bude třeba?

To vám teď neřeknu. Resort teprve přebírám.

Ve vládním prohlášení je navyšování rodičovského příspěvku. Na kolik by měl stoupnout?

Na 300 tisíc. O vyšší částce bych nehovořil, je to otázka jednání.

Na kolik to vyjde státní kasu a je na to připravena?

Výhled rozpočtu počítá s navýšením této dávky. Je zaplánována. Neřeknu vám, kolik to bude stát.

Zrychlené čerpání zůstane?

Určitě.

Jak to bude s přídavky na děti?

Zůstanou stejné po celé volební období. Dohodli jsme se, že rodičovská je efektivnější.

Řídíte ministerstvo, přes které teče nejvíce peněz ze státního rozpočtu, když pominu MMR, kudy tečou evropské fondy. Zároveň ho tíží 11 trestních oznámení, které podala Vaše předchůdkyně na hospodaření Vašeho spolustraníka, Michaelu Marksovou. Respektive na její hospodaření. Budete chtít stejně zevrubně zkontrolovat hospodaření paní ministryně Němcové?

Ne, určitě ne. Budu pracovat jinými způsoby. Nebudu je ale zastavovat.