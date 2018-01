Zastaví naštvaní voliči cestu Hlavatého do Senátu? Po prvním kole vede Sobotka

„S velkou pokorou přijímám to, že jsem se s panem Sobotkou dostal do druhého kola. První cíl, který jsem si dal, se mi splnil,“ řekl ČTK Hlavatý. Podle něj hodně lidí volilo spíše proti vládě. „Bylo to hodně spojeno s kroky premiéra Andreje Babiše, to se do výsledku promítlo. V žádném případě ale nelituji, že jsem s podporou hnutí do toho šel,“ řekl ČTK Hlavatý.

Vypečený politik žene lidi na Trutnovsku zbytečně k urnám: Hlavatý nás stojí 5 milionů

Loni byl Hlavatý díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, čímž mu zanikl mandát senátora. Poté oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se vzdal.

K volebním urnám mohlo v sobotu přijít zhruba 110 tisíc oprávněných voličů. Nakonec bylo odevzdáno necelých 23 tisíc hlasů. Účast je tedy výrazně nižší než při minulých volbách v roce 2014, kdy v prvním kole odvolilo 39,55 procenta voličů. V druhém kole tehdy účast klesla na 17,87 procenta.

Celkem se letos v doplňovacích volbách v obvodu č. 39 ucházelo o funkci senátora devět kandidátů. S velkým odstupem třetí skončila majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová kandidující za Nezávislou iniciativu (NEI), získala 11,88 procenta hlasů. Čtvrtý byl nestraník a kandidát Pirátské strany Jaroslav Dvorský z Trutnova se ziskem 10,59 procenta hlasů.

Začaly senátní volby za miliony kvůli Hlavatému. Dají mu voliči opět hlas?

Další kandidáti se už přes desetiprocentní hranici nedostali. Pátá byla zastupitelka Trutnova Iva Řezníčková, která kandidovala za KSČM s podporou Strany přátel občanů (SPO). Šestý skončil místostarosta Úpice Karel Šklíba, jehož nominovala ČSSD. Sedmá byla majitelka tiskárny Luďka Tomešová z Trutnova, o zvolení usilovala za Okamurovu SPD. Osmá skončila galeristka Blanka Horáková, kterou do voleb vyslala Občanská demokratická aliance.

Devátá se umístila nezávislá Terezie Holovská, kterou městský úřad v Trutnově původně odmítl zaregistrovat s odůvodněním, že nesplnila náležitosti nutné k registraci. Hradecký krajský soud, kam Holovská poslala stížnost, ale dospěl k závěru, že podmínku nejméně 1000 podpisů splnila. Uložil proto trutnovskému městskému úřadu, aby Holovskou pro volby zaregistroval.

Druhé kolo se uskuteční 12. a 13. ledna, ve stejném termínu jako první kolo voleb prezidentských. Vítěz bude senátorem jen dva roky a devět měsíců.