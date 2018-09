Nechutné! Ošetřovatel (35) brutálně starce strhl z postele, tloukl botou a vláčel za pyžamo

Brutální chování pečovatele natočila skrytá kamera, kterou do pokoje starého muže nechala nainstalovat jeho dcera poté, co se na těle jejího otce začaly objevovat modřiny a rapidně se změnilo jeho chování. Záběry odhalily, že muže napadl hned několikrát v rozmezí několika dnů koncem srpna. Seniora tluče botou, strká do něj. Když ho svlékal z oblečení, povalil ho na postel.

Když do pokoje klienta opatrovník vešel znovu, je na záběrech vidět, jak se nebohý stařec bojí a snaží se bránit. Síly 82letého muže a mladého statného ošetřovatele byly však neměřitelné.

Čtyři kluci se v noci servali na Kolínsku: Jeden mrtvý, jeden zraněný, dva čapli díky termovizi

„Nemohu slovy vyjádřit své pocity, když jsem to viděla. Ten strach v jeho očích, to zděšení a bezmoc,“ říká se slzami v očích mužova dcera Ayda.

„Jsem v naprostém šoku a velmi zasažený,“ řekl ředitel pečovatelského zařízení Bupa a zdůraznil, že pocit bezpečí a ochrana klientů je pro něj tím nejdůležitějším.

Ošetřovatel, který byl zaměstnán ve dvou pečovatelských domech najednou, byl neprodleně zadržen a byla proti němu vznesena obvinění. Před soudem stane 11. září.