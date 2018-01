Podivné manévry kolem zadržení Terezy v Pákistánu: Kde ji doopravdy vyslýchají?

Za pašování a přechovávání narkotik se v Pákistánu uděluje běžně trest smrti. Podle ministerstva zahraničních věcí se však zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. Ti jsou ovšem obvykle trestáni mnohaletým pobytem v jednom z nejdrsnějších vězení světa. Co čeká Terezu v případě, že bude odsouzená a skončí v Pákistánu za mřížemi, odhadl pro Blesk.cz bezpečnostní expert Andor Šándor.

První slova Češky zadržené v Pákistánu s 9 kily drog: Heroin? Řekli mi, že to jsou dárky

Tereza popřela, že by drogy do svého zavazadla dala sama. Při předběžném výslechu řekla, že je v Pákistánu již počtvrté a že její obchodní partner se jmenuje Tárik, uvedl deník The Nation. Podrobnější informace ale celní úředníci odmítli deníku sdělit. „Byla převezena do vyšetřovací vazby do centrální láhaurské věznice,“ uvedli The Nation.

MZV: Všechno je jinak

Ministerstvo zahraniční ale zprávu dementovalo s tím, že Tereza je stála vyšetřována v prostorách celnice. "V současné chvíli stále probíhá vyšetřování zadržené Češky ze strany celníků, konkrétně oddělení pro vyšetřování a stíhání. Dotyčná se nachází v prostorách celnice v Láhauru, mimo letiště," sdělilo ČTK ministerstvo zahraničí. Dobu vyšetřování podle MZV v tuto chvíli nelze odhadnout.

Česká diplomacie je v kontaktu s pákistánskou celní správou a zažádala o umožnění konzulární návštěvu Češky. "Zadržená se na nás zatím s žádostí o konzulární pomoc neobrátila, nicméně ambasáda je v kontaktu s její rodinou," dodal Černínský palác.

Zadržená Češka prohlásila, že věděla, že je v jejím zavazadle něco ukrytého, ale netušila, že je to heroin. Úřady zahájily vyšetřování případu a v pátek bude dotyčná předvedena před soud, napsal server Customs Today. (První slova Terezy po zadržení, si poslechněte ZDE)

Jedenadvacetiletou Češku zadrželi celníci ve středu poté, co prošla dvěma kontrolami na mezinárodním letišti v pákistánském velkoměstě Láhaur. Česká občanka mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pákistánský celní úřad oznámil, že na základě informací od zadržené zahájily bezpečnostní složky razie v různých částech Láhauru.