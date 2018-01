První slova Češky zadržené v Pákistánu s 9 kily drog: Heroin? Řekli mi, že to jsou dárky

Jedenadvacetiletou Češku zadrželi celníci poté, co prošla dvěma kontrolami na mezinárodním letišti v pákistánském velkoměstě Láhaur. Česká občanka mířila do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. „Žena je nyní vyslýchána celníky v prostorách letiště, následně by podle našich informací měla být předána k dalšímu vyšetřování speciálnímu úřadu pro boj s narkotiky,“ řekla mluvčí ministerstva Irena Valentová.

Tereza s celníky začala velmi rychle spolupracovat – pákistánský celní úřad uvedl, že na základě informací od zadržené provádějí bezpečnostní složky v současné době razie v různých částech Láhauru.

Poslední foto Terezy (21) před zadržením: V tomto kufru pašovala 9 kilo heroinu?!

Po zadržení překvapená blondýnka vysvětlovala, jak se k droze údajně dostala. „Přibalili mi něco do kufru, takové tři složky, a řekli mi, že to jsou dárky. Prošla jsem normálně kontrolami, až pak tady na odbavení jsem najednou měla problém. Vzali mé zavazadlo stranou a musela jsem ho otevřít. Bylo na něm něco jako lepidlo, říkala jsem si, že ho musel někdo mezitím otevřít, a začala jsem tušit, že mi tam někdo asi něco dal,“ popisovala podle FTV Prima při prvním výslechu.

Pak ale otočila a začala si vzpomínat, jak se jí drogy do kufru dostaly. „Vím, že něco uvnitř bylo. Řekli mi: ‚Je to něco, a když do toho dáš něco jiného, jsou z toho drogy.‘ Ale netušila jsem, že šlo o tohle, o heroin. Vidím to poprvé. Nevím, kde v tom kufru byl, ani že ho je tolik kil.“

Video Češka, kterou chytili při pašování drog - Facebook 1080p 720p 360p REKLAMA

Je to slušná holka

K drogám netíhla, nijak nevyčnívala, problémy s ní nikdy nebyly. Tak Terezu popisují její příbuzní. „Podle mě není pravda, že chtěla něco pronést. Někdo jí to musel podstrčit, jinak si to neumím vysvětlit. Nikdy neměla s drogami problém, neměla k nim žádný vztah. Je to slušná holka,“ citoval MF DNES jejího strýce.