Terezu (21) zadrželi v Pákistánu s 9 kily heroinu: Letos už se domů nevrátí, tvrdí Andor Šándor

Je jí teprve 21 let, přesto jí už teď hrozí, že skončí v pákistánském vězení. Tereza H. z Uherského Hradiště měla být totiž zadržena na letišti směrem do Arabských emirátů s devíti kilogramy heroinu. Co mladé Češce hrozí, prozradil bezpečnostní poradce Andor Šándor.

Tereza H. (21) byla zadržena poté, co prošla dvěma kontrolami na pákistánském letišti Láhaur. Byla na cestě do Abú Zábí s devíti kily heroinu v kufru. Za pašování drog přitom v této zemi hrozí až test smrti!

Cizincům se ovšem spíš dávají tresty odnětí svobody až na doživotí, což potvrdila i mluvčí Ministerstva zahraničí Irena Valentová. „To ovšem v pákistánském vězení není žádná výhra,“ prohlásil bezpečnostní poradce Andor Šándor.

„Je zcela nepochybné, že v Pákistánu to nebude žádná procházka růžovým sadem, že to nebude nic příjemného. Je to jiný civilizační okruh, jiný kraj...to prostředí pro ty zadržené je velmi nepříjemné,“ dodal.

Podle posledních informací celníci Terezu zatím nevydali policistům z protidrogové centrály, dívka tak čeká na rozhodnutí o svém dalším osudu na celním úřadě. Po zadržení se podle všeho rozhodla vypovídat a s vyšetřovateli spolupracuje. Celníci totiž uvedli, že ve městě nyní na základě jejích informací probíhá několik zátahů.

„To, že spolupracuje s policí, je rozumné. Je možné, že na to pákistánské úřady mohou vzít nějaký ohled. V každém případě je to dobré i do začátku, k procesu vydání, aby trest odpykala v České republice,“ uvedl Šándor. Česko ovšem nemá s Pákistánem dohodu o vydávání zločinců, a proto není jisté, jaký osud Terezu čeká.

„Dotyčná je nyní vyslýchána celníky v prostorách letiště, následně má být předána k dalšímu vyšetřování speciálnímu úřadu pro boj s narkotiky. Velvyslanectví České republiky v Islamabádu zatím neobdrželo žádnou žádost o asistenci, ani nebylo jinak kontaktováno. Ambasáda je ve spojení i s honorárním konzulem ČR v Láhaur, který na letiště vyslal dva své asistenty pro zjištění bližších informací a ověření zájmu české občanky o pomoc,“ uvedla Valentová.

Podle všeho bude muset Tereza projít veškerými procesy běžného vyšetřování. Bude se rozhodovat o vazbě, následně o kauci. Pak se bude čekat na soud, který rozhodne i o výši trestu. Otázkou je, za jakých okolností žena drogy pašovala – zda ji někdo využil, či je sama součástí nějaké organizované skupiny.

Obecně řečeno se v takových případech čeká na úplné uzavření případu. Pak se může žádat o možnost odsezení trestu v Čechách. I zde by ale byly přísné podmínky – mimo jiné si Pákistán totiž musí být jistý, že odsouzenou po příletu domů česká strana nepropustí a ona si skutečně svůj trest odsedí.

„Pro tu dívku je to zcela nepochybně velmi obtížná situace a představa, že by tento rok se cokoliv změnilo v její prospěch, že by se dostala mimo území Pakistánu, je dle mého názoru velmi malá,“ dodal Šándor.