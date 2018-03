OSVČ si mohou vybrat, zda pro daňové účely budou:

Uplatňovat skutečné výdaje na podnikatelskou činnost a vést účetnictví, případně jednodušší daňovou evidenci.

Využívat stanovené výdajové paušály.

Výhodnost jednoho či druhého řešení se u každého liší, nicméně vždy je vhodné zvolit variantu s vyšším poměrem nákladů ku příjmům. V případě vedení klasického účetnictví je dobré brát v úvahu náročnější administrativu s tím spojenou.

Paušální výdaje OSVČ pro rok 2017 lze uplatnit pouze do částky dva miliony korun zdanitelného příjmu. V tomto případě nelze uplatnit slevu na manželku nebo zvýhodnění na děti.

Osoby samostatně výdělečně činné musí kromě daňového přiznání podat ještě přehled o příjmech a výdajích. Současně své zdravotní pojišťovně i České správě sociálního zabezpečení. Lhůta pro podání přehledu běží do středy 2. května 2018. Na vyrovnání nedoplatků máte ještě dalších 8 dní.

Minimální výše záloh na zdravotní pojištění v roce 2018 je 2024 Kč .

. Minimální výše záloh na sociální pojištění v roce 2018 je 2189 Kč.

„Zálohy na ZP je nutné zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. To znamená, že například zálohy za leden jsou splatné 8. února. Zálohy na SP musí být zaplaceny vždy do 20. dne následujícího měsíce. Pozor – za den platby se považuje den, kdy došlo k připsání platby na účet, “ varují ekonomové z portálu Skrblík.cz