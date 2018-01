Útok byl naprosto nečekaný, ani jeden z mužů, kteří se vraceli ze zábavy, nestačil reagovat. „Vedli jsme kamaráda, jeho manželka nás poprosila, ať ho odvedeme domů, že už má dost. Najednou přišla rána, zůstal jsem na zemi. Utrpěl jsem otřes mozku, přes půl roku jsem měl sešroubovanou pravou lýtkovou kost. Nechápu to,“ popsal Pavel K. (47). Dopadl vůbec nejhůř, jeho kamarádi, shodně Honzové, vyvázli jen s drobnými šrámy.

„Chránil jsem si hlavu, snažil se vykrýt rány. A říkal si, že se k němu musím dostat tak, aby se už nemohl rozpřáhnout,“ vypověděl u brněnského soudu další napadený, Jan J. (33).

Ten dokázal po chvíli s vypětím všech sil běsnícího vojáka zpacifikovat. „Pomohl nám ještě jeden kamarád. Odhodil ho na chodník, kde zůstal chvíli ležet. To už se seběhli další známí ze zábavy. Slyšel jsem pak jeho manželku, jak mu nadává. Něco ve smyslu že to, že je napadá doma, neznamená, že bude někoho bít na veřejnosti,“ řekl poškozený.

Neví, nepamatuje si

Padesátiletý Dušan F. tvrdí, že osudného večera na něj zaútočili neznámí muži a způsobili mu zranění. Později se vzpamatoval a vydal naproti manželce, která pomáhala na zábavě. Proč ale napadl trojici mužů, která s předchozím incidentem neměla nic společného, nedokázal vysvětlit.

Po hodině jednání se soudu omluvil s tím, že kvůli psychickým problémům se nechá dále zastupovat dvojicí obhájců, a ze síně odešel. „Má epizodní amnézii, vůbec si nepamatuje průběh těch událostí. Dlouhodobě se léčí, trpí posttraumatickou psychickou poruchou,“ řekl Blesku jeho obhájce Michael Bartončík.

Slovo dostanou znalci