Počasí ONLINE: V Jeseníkách hrozí stoletá voda! A zákaz plavby na Labi, Vltavě i Moravě

Povodně čekají i na Slovensku

Na Slovensku v souvislosti s očekávaným vydatným deštěm hrozí záplavy hlavně v povodí řeky Moravy na západě země, zvýší se ale také hladina Dunaje. Úřady v některých kritických úsecích instalují mobilní protipovodňové bariéry a doporučí preventivní evakuaci lidí z ohrožených oblastí v případě zhoršení situace. To by mohlo nastat o víkendu a trvat tři dny. V pohotovosti je také jeden z útvarů slovenské armády. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu řekli ministři životního prostředí, vnitra a zástupce hasičů. Slovenští meteorologové pro část západního Slovenska zvýšili výstrahu před deštěm na nejvyšší stupeň.

„Situace nyní vypadá relativně klidně, ale to se rychle změní. Nyní řekou Morava protéká 30 metrů krychlových vody za sekundu, za několik dnů to bude podle našich odhadů 1400 metrů krychlových. Pokud to dosáhne 1500, tak se Morava vyleje,“ varoval ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Podle něj 80 kilometrů dlouhý slovenský úsek Moravy nelze zajistit proti rozvodnění například pomocí pytlů s pískem.