Počasí ONLINE: Část Litovle pod vodou, Troubky noc zvládly. A potíže v zatopeném Krnově

Stav ohrožení v Hradci Králové

Hladina Labe pod soutokem s Orlicí v Hradci Králové dnes v 05:00 přesáhla hranici třetího povodňového stupně. Třetí povodňové stupně, tedy ohrožení, byly ráno na dalších sedmi místech v Královéhradeckém kraji. Vyplývá to z dat podniku Povodí Labe.

Dnes by mělo v oblasti Povodí Labe napršet do 15 litrů vody na metr čtverečný. „Může dojít k dočasnému zastavení poklesu průtoků, případně k rozkolísání průtoku v oblastech s nasyceným povodím,“ uvedl v ranní zprávě vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr. V Královéhradeckém kraji by se případné výraznější rozkolísání hladin týkalo Tiché Orlice.