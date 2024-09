ONLINE: Řeky vylité z koryt a zaplavené domy! 3. povodňový stupeň už na 38 místech Česka

Hladina Labe v Drážďanech dál stoupá, v současnosti je na 2,7 metru. Vyplývá to z dnešních informací saského povodňového centra.

První části mostu Carolabrücke, který se zřítil v noci na středu, jsou už pod vodou, informoval web listu Sächsische Zeitung. Trosky na souši se hasiči snaží dál odstranit. Bourací práce na mostě Carolabrücke podle ranního prohlášení mluvčího drážďanských hasičů Michaela Klahreho postupují na plné obrátky. „Daří se nám postupovat opravdu dobře,“ řekl na tiskové konferenci.

Most Carolabrücke, jedna z nejvýznamnějších dopravních tepen v saské metropoli, se skládal ze tří částí označených A, B a C. Po částech A a B jezdily automobily, na části C byly tramvajové koleje a chodník. Ve středu se nečekaně zřítil asi stometrový úsek mostní části C. V pátek se pak při demolici zřítila další část úseku C. Právě trosky druhého úseku, které nespadly do Labe, ale na zem, se snaží nyní hasiči odstranit. Pomáhají při tom i dva vyprošťovací tanky bundeswehru.

Podle Klahreho chtějí hasiči odstranit co největší množství trosek do neděle, kdy se čeká povodňová vlna, jež má přijít po Labi z Česka. Podle nynějších informací zemského povodňového centra by mohlo Labe dosáhnout prvního povodňového stupně v sobotu večer na vodočtu v Schöně na hranici s Českem, v neděli ráno už podobně zvýšená hladina bude v Drážďanech.