ONLINE: 3. povodňový stupeň už na 27 místech! Řeka Bělá se vylila z koryta

Kvůli pádu stromů způsobenému extrémními dešti a větrem je v Česku mimo provoz šest tratí, uvedla na webu Správa železnic. Většinu z nich chce během rána zprovoznit. Trať mezi Křižany a Rynolticemi na Liberecku, která byla nesjízdná kvůli pádu stromu, již železničáři zprůjezdnili.

Zhruba do dnešních 9:00 nepojedou kvůli pádu stromů vlaky na trati mezi Ostroměří a Novou Pakou na Jičínsku, mezi Železným Brodem a Semily, mezi Českou Lípou a Bakovem nad Jizerou a mezi Jilemnicí a Rokytnicí nad Jizerou.Do 7:00 má být zastaven provoz na trati z Oseku na Teplicku do Moldavy v Krušných horách a do dnešního poledne nepojedou vlaky z Františkových Lázní na hraniční přechod s Německem ve Vojtanově na Chebsku. Až do pondělí nepojedou kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám vlaky v úseku Boří les - Lednice na Břeclavsku.