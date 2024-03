Letenky zdražily, zájem o Velikonoce v zahraničí mezi Čechy přesto roste. Jaké destinace frčí?

Stále více Čechů cestuje o svátcích do zahraničí, výjimkou nejsou ani Velikonoce. Zájem o lety na velikonoční svátky meziročně vzrostl podle většiny prodejců letenek oslovených ČTK o šest až 40 procent. Prodejci sledovali počet letenek s odletem nebo příletem o velikonočních svátcích koupených v lednu a únoru letošního a loňského roku. Vzrostla průměrná cena zpátečních letenek. Nejnavštěvovanější jsou španělské, francouzské a italské destinace nebo tradičně Londýn. Velikonoce letos budou na přelomu března a dubna.

Největší meziroční nárůst v prodeji letenek na velikonoční svátky, o 40 procent, zaznamenal prodejce Pelikán. Portál Letuška.cz prodal o pětinu letenek více. Student Agency Travel odbavil o šest procent cestujících více a společnost Kiwi.com zaznamenala mírný propad, konkrétní číslo ale neuvedla.

Nejčastěji cestující na Velikonoce odletí do evropských destinací. Nejvíce se podle prodejců letenek cestuje do španělských destinací Malaga, Valencie nebo ostrov Mallorca. Mezi nejnavštěvovanější destinace se jako obvykle řadí také Londýn, Paříž, Amsterodam nebo Řím. Velký zájem je také o Kodaň, Maltu, portugalský ostrov Madeira. Trendem se podle prodejců letenek stává také Albánie. Společnost Kiwi.com zaznamenala meziročně čtyřnásobně větší zájem o tuto destinaci. O 250 procent se podle Kiwi zvýšil zájem také o lety do Gruzie.

Dále také pokračuje trend zvyšujícího se zájmu o exotické destinace. U asijských destinací prodejci hlásí meziroční nárůst zájmu v desítkách až stovkách procent. Z asijských destinací podle prodejců letenek nejčastěji vedly thajské destinace, zejména Bangkok, velký zájem je také o Vietnam nebo Malajsii. Mimo Asii byl velký zájem například o ostrov Mauricius.

Ceny letenek stouply

Prodejci na Velikonoce zaznamenali i změnu cen letenek. U společnosti Kiwi.com letos vyšla průměrná velikonoční letenka na zhruba 5500 korun, tedy o 17 procent více než loni. Student Agency Travel hlásí pokles cen zpátečních letenek do Paříže o 14 procent na průměrných 6342 korun a do Londýna o 21 procent na 6119 korun. Nárůst prodejce zaznamenal u letů do Amsterodamu, ceny vzrostly o osm procent na 6938 korun.

Podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala je nevýhodou malého českého trhu s letenkami nižší počet přímých dálkových spojení. „Jsme tak odkázáni na síťové dopravce a cenově si tak konkurujeme s celým světem,“ řekl.

Vyšší ceny letenek na Velikonoce zaznamenal i prodejce Pelikán, u kterého průměrná cena zpáteční letenky vzrostla o 39 procent na zhruba 9800 korun. Klesla průměrná cena letenek do Vietnamu. V období Velikonoc se letos pohybuje okolo 15 000 korun, loni to bylo více než 23 000 korun. V jiné termíny cestující podle mluvčí Pelikána Kataríny Šuchterové seženou letenky od 12 990 korun.

Nejčastěji cestující na Velikonoce odletí z Prahy, u Pelikána a Kiwi kolem 50 procent. Z Prahy odletí také 95 procent klientů portálu Letuška.cz a 71 procent cestujících se Student Agency Travel.