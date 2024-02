Až po zprávách!? Cermat zprovoznil elektronické přihlášky na střední, čekalo se skoro do půlnoci

Otevření systému během dnešního večera Krejčí slíbil dnes odpoledne. Avizoval, že to bude až po večerních zprávách v televizi. Oznámení v hlavních zprávách, že je systém spuštěný, by totiž podle Krejčího mohlo způsobit přetížení systému Identity občana (NIA), v němž se ověřuje totožnost uchazečů. Ředitel Cermatu předpokládal, že se dnes lidé do systému přihlásí spíše ze zvědavosti, nebudou ale rovnou podávat přihlášky.

„Nepředpokládám, že by byl systém DiPSy jako takový přetížený tak, že by přestal fungovat. Neznámá, které se všichni bojí, je otázka, jak to bude se zátěží NIA a s přihlašováním přes NIA,“ řekl. Digitální a informační agentura (DIA) proto kvůli očekávanému náporu uživatelů posílila o 45 procent systém Identity občana, prostřednictvím kterého se budou lidé hlásit. Opatření agentura přijala kvůli nedávným problémům při přihlašování do nové aplikace eDoklady. Krejčí připomněl, že Cermat přihlašování přes NIA nedokáže ovlivnit, protože jde mimo jeho systém.

Přihlašovací systém se dnes testoval kvůli bezpečnosti. „Žádný další problém nebyl objevený,“ řekl Krejčí. Uvedl, že ještě nemá k dispozici detailní zprávu. Testy Cermatu dělá externí firma, kterou říci nechtěl.

DiPSy by se dnes měl spustit jen pro uchazeče a zákonné zástupce. „Ředitelé až během příštího týdne dostanou přístupy, aby mohli zadávat papírové přihlášky,“ řekla dnes ČTK mluvčí Cermatu Jana Patáková. Informaci potvrdil i Krejčí.

Uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci, mohou přihlášky podávat do 20. února. O případném prodloužení termínu by mělo ministerstvo školství rozhodnout příští týden. Zda a o jak dlouhou dobu se podávání přihlášek prodlouží, záleží podle dřívějšího vyjádření ministra školství Mikuláše Beka (STAN) na tom, jak moc se otevření systému zpozdí.

„Za Cermat budu raději, když se prodlužovat nebude, protože reálně máme prostor pro to v harmonogramu výroby přijímaček prodlužovat zhruba o dva až tři dny,“ řekl Krejčí. Rezerva byla podle něj určená pro případ, že poslední den přihlašování systém napadne velký DDoS útok. Při DDoS útoku počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů, a tím ho vyřadí z provozu.

Uchazeči mají možnost dávat své přihlášky až do 20. února, kdy by mělo přihlašování na střední školy skončit, přihlášku upravit, respektive podat novou, uvedl Krejčí. Stará přihláška se v systému zneplatní. „Bude v systému existovat, ředitelé uvidí, že existuje, ale že je neplatná,“ řekl. Pokud by rodiče podávali opravenou přihlášku, musí na ni napsat všechny tři školy, nemůžou jen například školu či obor doplnit. „Musí být všechny na jedné přihlášce,“ řekl Krejčí.

Přihlášky bude možné vedle elektronického způsobu podávat také takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Nový systém má zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který ho provázel v minulých letech. Proti předchozím rokům odpadne mimo jiné administrativa se zápisovými lístky a odvoláním.

Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit až 106 000 žáků devátých tříd základních škol a desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Krejčí ČTK dříve řekl, že se počítá zhruba se 120 000 uchazeči.