Silvestr ONLINE: Nápor turistů v Krkonoších a uzavřená střediska! A jak slaví svět?

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) věří, že v roce 2024 bude pokračovat nárůst počtu turistů a podaří se dohodnout vstup investora, skupiny Hilton, do Alžbětiných lázní. Rovněž by si přála, aby se v nadcházejícím roce podařilo ve městě otevřít pobočku veřejnoprávní vysoké školy. Město ale bude i nadále velmi pečlivě sledovat trh s energiemi, které v posledních dvou letech výrazně ovlivnily hospodaření města, řekla ČTK.

„Co se týká turismu, předpokládáme, že ten vývoj bude opět pozitivní, tak jak to vidíme v roce 2023. Co bychom rádi, je to, aby tady lidé zůstávali delší dobu, protože dnes k nám jezdí turisté v průměru na 2,38 dne. Ty doby, kdy nám zůstávali deset nocí, jsou dávno pryč, ale nám by to velmi pomohlo,“ řekla ČTK Pfeffer Ferklová.

Důležitým faktorem pro turistiku by mohl být vstup hotelového řetězce Hilton do městských Alžbětiných lázní. Jednání v současné době dospěla do bodu, kdy Hilton potvrdil svůj zájem o využití Alžbětiných lázní. Jakou formu by mohla mít spolupráce, bude ale záležet na dalších jednáních.