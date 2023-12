ONLINE: 14 obětí po krveprolití na fakultě v Praze! Policie zná totožnost 11 z nich

Prezident Petr Pavel vyjádřil „velký smutek a zároveň taky bezmocný vztek nad naprosto zbytečnou ztrátou tolika mladých životů“. „Rád bych vyjádřil opravdu upřímnou soustrast všem pozůstalým po obětech, popřál všem, kteří byli při tomto tragickém incidentu (...), aby se ze svých zranění rychle zotavili pokud možno s co nejmenšími následky, a zároveň všem, kteří sice nebyli zraněni, ale byli účastni tomuto incidentu a utrpěli duševní šrámy, aby se s nimi dokázali i za pomoci svých blízkých rychle vyrovnat,“ uvedl prezident.

„Jsem rád, že Integrovaný záchranný systém fungoval tak, jak má, že velice rychle fungoval i traumaplán, všichni zranění byli velice rychle rozvezeni do hlavních pražských nemocnic. Zároveň bych chtěl ocenit hrdinství všech těch, kteří jako první šli do budov prohledávat a nakonec byli těmi, kteří byli incidentu nejblíž, pomáhali vyvádět studenty a hledali pachatele, což jako bývalý voják mohu říct, že rozhodně není jednoduché a vyžaduje to velkou odvahu,“ poznamenal Pavel.

„Apeluji na všechny, aby tento tragický incident nezneužívali. Aby nebyl zneužíván politicky, aby nebyl zneužíván k útokům na policii, aby nebyl zneužíván k šíření dezinformací. A tento apel se stahuje na všechny. Na politiky, na média, na občany, na všechny, kteří mají přístup k sociálním sítím, protože to, co v této situaci potřebujeme především, je pieta, zdrženlivost a soudržnost,“ vzkázal prezident.