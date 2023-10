Penicilin bude! Každá lékárna v ČR dostane alespoň 20 balení

V pondělí by každá lékárna v Česku měla dostat alespoň 20 balení penicilinu. Všichni velcí distributoři převezmou od dodavatelské společnosti BB Pharma v pátek 52 000 balení. Novinářům to dnes řekl předseda Asociace velkodistributorů léčiv Jan Rohrbacher. Od srpna Česko podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) obdrželo přes 200 000 balení penicilinu v tabletách nebo sirupech, v září to bylo 88 000 balení. Další dodávka se očekává příští týden. S nedostatkem některých antibiotik, včetně penicilinu, se ČR potýká několik měsíců.

„Věřím, že v průběhu pondělí budou už peniciliny distribuovány postupně do všech lékáren v České republice. Máme-li 2600 lékáren a 52 000 balení, zhruba by teoreticky měla každá lékárna dostat 20 balení penicilinu. A věřím, že se ta situace v nejbližších týdnech velmi zklidní,“ řekl Rohrbacher.

Podle Válka je penicilinu nyní dostatek, problém je ale jeho distribuce i do menších lékáren. Má to pomoci vyřešit zejména zákon, který je ve Sněmovně a čeká ho třetí čtení. „Zákon nařídí dodávat lék, dodávat nejenom penicilin, ale každý z těch léků, kde bude ohrožení, kde bude problém, do každé z lékáren,“ řekl Válek. V platnost by mohl vstoupit od ledna.

Dalším z kroků, které mají podle Válka zvýšit dostupnost léků, je posílení celoevropského trhu. „Tvrdě budeme prosazovat to, aby se nestávalo, že lék, který je drahý, vzácný, je registrovaný jenom v jedné nebo ve dvou zemích,“ řekl Válek. Odolnost lékového trhu by také zvýšilo, kdyby se do Evropy dostali výrobci, kteří do ní zatím nedodávají, doplnil Válek.

Válek už dříve uvedl, že chce v Česku spustit výrobu penicilinu. Na dotaz novinářů dnes upřesnil, že by to měly být především generické léky. „To znamená, že právě ty s těmi relativně nízkými cenami, které způsobují ty hlavní problémy teď na evropském trhu,“ řekl dnes Válek. Uvedl, že jedná s několika firmami. V Česku by se některé léky mohly začít vyrábět do konce volebního období, podrobnosti k typům léků nechtěl komentovat.

Penicilinů bylo loni do ČR podle České asociace farmaceutických firem (ČAFF) dodáno 385 000 balení, o trh velikosti asi 40 milionů korun ročně se dělí tři výrobci. Dodávky se v posledních měsících meziročně zvýšily o 800 procent.